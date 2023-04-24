Тюменка купила питьевой йогурт с кусками плесени

Комментаторы под постом обвинили во всем продуктовый магазин и самих доставщиков. Фото: Виктория Гаврик

В группе «ЧС Тюмень» тюменка на правах анонимности прислала пост о неудачной покупке питьевого йогурта «Мажитэль». Девушка утверждает, что в тетрапаке оказались куски плесени. Жительница Тюмени наглядно продемонстрировала находку с помощью фотографии, на которой вытащенный из упаковки фрагмент плесени красуется на ее крышке.

«Такой вот «сюрприз» был в бутылке. Покупалось в «Перекрестке» в торговом центре «Магеллан», – пишет девушка в социальных сетях.

Комментаторы под постом обвинили во всем продуктовый магазин и самих доставщиков, которые, судя по всему, не соблюдали температурный режим и другие условия хранения продукта, что могло привести к образованию плесени в йогурте. Пострадавшая покупательница уточняет, что, срезав дно, она увидела плесень в большом количестве. Возмущение автор поста сопроводила убедительными фотографиями.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В пресс-службе продуктового магазина «Перекресток» отреагировали на инцидент и пообещали вернуть денежные средства женщине.

– Мы понимаем, как неприятно обнаружить товар такого качества. Просим покупателя написать нам в личные сообщения подробнее о покупке, отправить фото чека или номер карты лояльности, если применяли ее. Всё проверим. Для возврата денег обратитесь к сотрудникам супермаркета. Возьмите сам товар, банковскую карту, если оплачивали ею покупку, – уточнили в компании.

Напомним, что в Тюменской области за неделю на сумму от 5 до 40 рублей подорожали популярные продукты.