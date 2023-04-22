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Общество22 апреля 2023 8:01

Капли и ошейники: тюменский ветеринар рассказала, как обезопасить собак от клещей

По словам специалиста, есть несколько способов
Светлана БОРИСОВА
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Уже больше месяца назад клещи вышли на охоту. Кровососущие впиваются не только в человека, но и животных. Больше других от них страдают собаки. При укусе насекомые заражают наших шерстяных четвероногих тяжелым заболеванием - пироплазмозом, современные ветеринары чаще называют его бамбелиозом.

Как защитить питомцев от опасных клещей, рассказала опытный ветеринар Мария Иванова.

- Капли на холку, таблетки и ошейники - основные способы защиты собак от укусов кровососущих, - комментирует опытный ветеринар Мария Иванова. - Если собака регулярно гуляет в парке, на даче и периодически купается в водоемах, для неё подойдут таблетки от клещей. Другие средства защиты частично смываются водой. Все противоклещевые препараты можно использовать вместе с глистогонными препаратами. Не запрещается применять одновременно капли и таблетки от клещей.

Прежде чем обрабатывать животных от паразитов, ветеринар посоветовала внимательно читать инструкцию к препарату. В ней должна быть указана периодичность обработки собаки от клещей, ей надо следовать строго по инструкции, чаще всего - каждые 1-3 месяца.

Если вы провели на своем приусадебном участке акарицидную обработку, собака может сколько угодно гулять по территории участка уже через 3 часа. За это время членистоногие успеют погибнуть.

Химические вещества действуют также и на других летающих насекомых: мух, мошек, комаров, ос и пчёл. Будьте осторожны, если рядом есть пасеки.

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