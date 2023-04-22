Капли и ошейники: тюменский ветеринар рассказала, как обезопасить собак от клещей

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Уже больше месяца назад клещи вышли на охоту. Кровососущие впиваются не только в человека, но и животных. Больше других от них страдают собаки. При укусе насекомые заражают наших шерстяных четвероногих тяжелым заболеванием - пироплазмозом, современные ветеринары чаще называют его бамбелиозом.

Как защитить питомцев от опасных клещей, рассказала опытный ветеринар Мария Иванова.

- Капли на холку, таблетки и ошейники - основные способы защиты собак от укусов кровососущих, - комментирует опытный ветеринар Мария Иванова. - Если собака регулярно гуляет в парке, на даче и периодически купается в водоемах, для неё подойдут таблетки от клещей. Другие средства защиты частично смываются водой. Все противоклещевые препараты можно использовать вместе с глистогонными препаратами. Не запрещается применять одновременно капли и таблетки от клещей.

Прежде чем обрабатывать животных от паразитов, ветеринар посоветовала внимательно читать инструкцию к препарату. В ней должна быть указана периодичность обработки собаки от клещей, ей надо следовать строго по инструкции, чаще всего - каждые 1-3 месяца.

Если вы провели на своем приусадебном участке акарицидную обработку, собака может сколько угодно гулять по территории участка уже через 3 часа. За это время членистоногие успеют погибнуть.

Химические вещества действуют также и на других летающих насекомых: мух, мошек, комаров, ос и пчёл. Будьте осторожны, если рядом есть пасеки.