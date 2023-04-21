Тюменцам назван график выдачи пенсий и других пособий в майские праздники

Выплаты почтальоны доставят на дом в соответствии с графиком работы подразделений «Почты России» в майские праздники. Фото: Татьяна Коркина

В пятницу, 21 апреля 2023 года, в тюменском отделении Социального Фонда РФ назвали график выдачи пособий и других выплат тюменцам. Жителям перечислят пособия и выплаты по прежним и новым мерам социальной поддержки. Майские праздники внесут некоторые коррективы в график выдачи пенсий. Об этом редакции «КП»–Тюмень» сообщили в справочной службе Социального Фонда России.

– Социальные пособия и выплаты для матерей, беременных и людей с инвалидностью, членам семей погибших военнослужащих и другим, как и раньше, переведут 3 мая. Пенсионные выплаты тюменцы получат в последний день перед праздниками – Днем Победы – 8 мая. Традиционно 8 мая у нас рабочий день, поэтому никаких изменения не предвидится. Остальные деньги придут жителям в привычные даты, – рассказали в Социальном Фонде РФ по Тюменской области корреспонденту.

Примечательно, что речь идет о тех гражданах, которым переводят денежные средства на карту. Напомним, перечисление производится за апрель 2023 года.

Добавим, социальные и пенсионные выплаты почтальоны доставят на дом гражданам в соответствии с графиком работы подразделений «Почты России» в майские праздники, уточнили в Социальном Фонде РФ.