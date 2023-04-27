Настройка процессов: как поставщики сотрудничают с маркетплейсами

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Рынок онлайн-торговли быстро растет: по данным Data Insight, объем этого сегмента в 2022 году достиг 5,7 трлн рублей. Тренд потребителей совершать все больше покупок в онлайне отражается и на логистической отрасли.

Существует две ключевые схемы, по которым сотрудничают поставщики и онлайн-площадки – FBO и FBS, то есть продажи со склада маркетплейса и, соответственно, поставщика.

– Есть логистическая схема FBS, при которой представители бизнеса хранят товары на своих складах, а доставку до покупателя поручают логистическим компаниям. Чаще всего этот вариант эффективен для крупногабаритных товаров или для позиций, которым нужны особые условия хранения (например, для цветов). У нас есть партнёры, благодаря интеграции с которыми множество операционных процессов проходит быстрее, – пояснили в Ozon.

При выборе перевозчика в партнёры, поставщики чаще всего оценивают цены, скорость и качество сервиса. Дополнительными преимуществами станут география доставки и уровень автопарка. Такое взаимодействие помогает представителям торгового бизнеса избегать массы ошибок – в оформлении поставки, в данных водителя, которые могут быть не внесены или неправильно внесены в документы, в маркировке товара, без которой груз просто нельзя будет идентифицировать.

По словам генерального директора ГК «Деловые Линии» Фарида Мадани, эти ошибки допускают 6 из 10 неопытных поставщиков, опытные же селлеры не всегда успевают отследить последние изменения в личном кабинете. Всё это приводит к отказам в приёмке товара.

– Наша задача – работать с ошибками на упреждение, сделать всё, чтобы груз был сдан. Поэтому мы проверяем все товары на соответствие стандартам упаковки и маркировки. Обнаружив проблему, уведомляем и предлагаем помощь с её устранением, – подчеркнул генеральный директор «Деловых Линий».

Многие перевозчики сами заключают контракты с маркетплейсами, чтобы в перспективе облегчить процесс коммуникации с поставщиками. Все правила оговариваются заранее – и уже по понятной схеме поставки от селлеров идут без ошибок и задержек.