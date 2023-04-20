В Тюменской области подростки массово сбегают из дома: почему так происходит?

В начале апреля в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево пропала 13-летняя девочка. Фото: Виктория Гаврик

В апреле 2023 года в Тюменской области теряли сразу пятерых детей. К счастью, ребята находились в течение суток. Некоторые из них специально убегали из дома, без телефона и в легкой одежде.

В начале апреля в тюменском микрорайоне «Ново-Патрушево» пропала 13-летняя девочка. Полиция и волонтеры сразу приступили к поискам ребенка. Подросток вышла из дома в 8 часов утра по направлению к торговому центру и больше на связь не выходила. Найти девочку удалось только к вечеру. Выяснилось, что она отсиживалась у подруги.

В этот же месяц правоохранители искали двух 10-летних мальчиков. Ребята почти всю ночь гуляли по городу и катались на велосипедах. За детей переживал весь город, местоположение их удалось определить. Сотрудники полиции нашли мальчиков, с родителями дети не ругались.

Непосредственно в Тюмени накануне, 19 апреля, весь город, включая волонтеров и полицию, искал 13-летнего Марата К., который ушел из дома одетый не по погоде и без средств связи. Мальчик вместе с родителями проживает в СНТ «Серебряный бор», его нашли, он жив.

Аналогичный инцидент произошел на севере Тюменской области. В Нижневартовске полиция искала 14-летнего подростка. Он поругался с родителями и ушел из дома. Спустя некоторое время парень был найден. Против него противоправных действий не совершалось.

Редакция «КП»-Тюмень» не может по закону раскрывать все детали пропажи и поисков детей, но журналист решила обсудить эту тяжелую и такую важную тему с психологом.

О том, как не допустить побега, почему они случаются, что делать в случае, если это произошло, мы поговорили с практикующим психологом Ольгой Соколовой.

– В семье где появляется ребенок, выстроена вертикальная иерархия: взрослые и дети. По мере взросления, ребенок (подросток) хочет больше свободы, самопроявления. Но, увы, не каждый родитель готов принять факт взросления своего чада. То есть спрашивается много (школа, поведение, послушание), а вот запреты прежние. У подростка возникает бунтарское: «Надоело! Вы меня не понимаете!». По поводу ухода, это можно рассматривать как протест (делаю, что хочу) и как попытка добавить в жизнь элемент взрослости (я делаю то, что ранее не разрешали, и это дает новые ощущения, я как взрослый). Вспомните себя в подростковом возрасте, как было здорово отпроситься с ночевкой к другу или в летнем лагере творить «дичь» и потом с хохотом вспоминать произошедшее. Взрослеть – это естественно, неестественно уходить в ночь и не сказать никому, где ты, что с тобой и почему. И здесь возникает вопрос: насколько доверительные отношения в семье или «им на меня всё равно, они и не заметят, у них своя жизнь»? Статус семьи, из которой ребенок может уйти из дома, не имеет значения. Дети из правильных семей реже совершают попытки спонтанного ухода, так как более затабуированы и боятся социального и родительского порицания, – объяснила психолог.

Специалист дала пару советов родителям подростков, которые позволят избежать резких проявлений бунтарства. В первую очередь, отмечает специалист, нужно принять факт взросления собственного ребенка как неизбежность, так как все взрослые через это проходили.

– Во-вторых, стоит подумать, на какой возраст вы воспринимаете своего ребенка. Если он для вас всё еще маленький, а ему гораздо больше лет, то есть вероятность, что между вами уже есть недопонимания в отношениях, – уточняет Ольга Соколова.

В-третьих, начните постепенно строить отношения со своим ребенком как взрослый со взрослым. Подросток должен быть услышан. И не надо на него взвалить все тяготы жизни. Позвольте ему научиться ставить цели, согласовывать с вами (на данном этапе) свои решения и нести ответственность. Ведь взрослая жизнь – это не только безграничные возможности, но и ответственность, пояснила в беседе с «КП»-Тюмень» эксперт.

Если у ребенка подростковый период достаточно острый и эмоционально бунтарский, у родителя есть выбор, подытожила психолог: можно пустить всё на самотек, и тогда ребенок начнет «чудить по максимуму», или можно помочь ему (словом и делом) на этом этапе взросления, и таким образом семья максимально комфортно преодолеет этот сложный период.