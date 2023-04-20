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Общество20 апреля 2023 8:30

Жильцов тюменских многоэтажек на Пражской выживают полчища крыс и страшная вонь

Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзора
Виктория Гаврик
Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзоре.

Фото: Виктория Гаврик

Крысы терроризируют жителей многоквартирных домов на улице Пражской в Тюмени. Целая стая разносчиков опасных заболеваний обитает в мусорных контейнерах вблизи жилых домов. Жалобу опубликовали местные жители в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов тюменцев, крысы пролазят в мусорные железные контейнеры и выпрыгивают на дорогу, пугая людей.

«Подскажите, куда можно обратиться, на улице Пражская на мусорке живет целая стая крыс... Притом они как-то пролазят в железные мусорные контейнеры. Обращались в УК на Пражской, они сказали, что травить не имеют право, мол, территория в открытом доступе... Так кто тогда должен этим заниматься?» – пишут пользователи социальных сетей в паблике.

В комментариях тюменцы предложили местным жителям самостоятельно разобраться с разносчиками опасных заболеваний. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу администрации города Тюмени и Госжилинспекцию региона. По данным мэрии, управляющая компания отвечает за обслуживание дома и работу с собственниками.

– Если управляющая компания не выполняет обязанности в рамках договора, то Госжилинспекция должна инициировать проверку, провести ряд мероприятий и найти виновных, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В Госжинспекции Тюменской области редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» ответили, что травлей крыс и тараканов должна заниматься управляющая компания, а если соответствующая организация не выполняет свои обязанности, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора Тюменской области.

– Управляющая компания должна периодически проводить дератизацию. Мы следим за исполнением жилищного законодательства, а крысы и тараканы указывают на нарушения санитарного законодательства, за исполнением которого следит управление Роспотребнадзора. Специалисты управления выезжают на место, смотрят на наличие крыс и тараканов, есть ли их трупы. Если есть рекомендации на травлю, они выдают предписание и привлекают УК к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе ГЖИ Тюменской области.

Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзора, чтобы его сотрудники приняли необходимые меры.

Напомним, что в Тюмени на Червишевском кладбище упавшее дерево разгромило несколько могил. Несколько раз жители обращались к смотрителю кладбища, чтобы он мог передать претензии руководству, но всё безрезультатно. Горожане попросили помощи у властей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ