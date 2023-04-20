Жильцов тюменских многоэтажек на Пражской выживают полчища крыс и страшная вонь

Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзоре. Фото: Виктория Гаврик

Крысы терроризируют жителей многоквартирных домов на улице Пражской в Тюмени. Целая стая разносчиков опасных заболеваний обитает в мусорных контейнерах вблизи жилых домов. Жалобу опубликовали местные жители в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов тюменцев, крысы пролазят в мусорные железные контейнеры и выпрыгивают на дорогу, пугая людей.

«Подскажите, куда можно обратиться, на улице Пражская на мусорке живет целая стая крыс... Притом они как-то пролазят в железные мусорные контейнеры. Обращались в УК на Пражской, они сказали, что травить не имеют право, мол, территория в открытом доступе... Так кто тогда должен этим заниматься?» – пишут пользователи социальных сетей в паблике.

В комментариях тюменцы предложили местным жителям самостоятельно разобраться с разносчиками опасных заболеваний. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу администрации города Тюмени и Госжилинспекцию региона. По данным мэрии, управляющая компания отвечает за обслуживание дома и работу с собственниками.

– Если управляющая компания не выполняет обязанности в рамках договора, то Госжилинспекция должна инициировать проверку, провести ряд мероприятий и найти виновных, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В Госжинспекции Тюменской области редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» ответили, что травлей крыс и тараканов должна заниматься управляющая компания, а если соответствующая организация не выполняет свои обязанности, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора Тюменской области.

– Управляющая компания должна периодически проводить дератизацию. Мы следим за исполнением жилищного законодательства, а крысы и тараканы указывают на нарушения санитарного законодательства, за исполнением которого следит управление Роспотребнадзора. Специалисты управления выезжают на место, смотрят на наличие крыс и тараканов, есть ли их трупы. Если есть рекомендации на травлю, они выдают предписание и привлекают УК к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе ГЖИ Тюменской области.

Специалисты рекомендовали местным жителям оставить заявку на официальном сайте Роспотребнадзора, чтобы его сотрудники приняли необходимые меры.

Напомним, что в Тюмени на Червишевском кладбище упавшее дерево разгромило несколько могил. Несколько раз жители обращались к смотрителю кладбища, чтобы он мог передать претензии руководству, но всё безрезультатно. Горожане попросили помощи у властей.