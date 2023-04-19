В Тюменской области за год жевательная резинка подорожала на 15%

Темпы подорожания жевательной резинки за последний год стали рекордными в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы заметили рост цен на жевательную резинку. На прилавках в магазинах стали продавать любимое детское угощение с наценкой в более 20%. По словам жителей, если раньше они отдавали за жевательную резинку около 30 рублей за пачку, то сейчас уже 40 рублей и более. Таким образом, согласно подсчетам «Комсомольской правды Тюмень», за 2022 года жвачка выросла в стоимости на 15-20%.

Пик цены был достигнут в феврале 2023 года. Темпы подорожания жевательной резинки за последний год стали рекордными в Тюменской области. В предыдущие годы жвачка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло в пределах 1 или 3 рублей. Интересно, что Росстат включил жевательную резинку в список продуктов питания, подорожавших из-за западных санкций в России.

Жвачка оказалось на первом месте в этом рейтинге. В стране по сравнению с аналогичными показателями 2021 года стоимость этого товара взлетела сразу на 22,3%, в Тюменской области – на 15%.

Ситуацию с ассортиментом и потенциальным ростом цен жевательной резинки по обращению редакции «Комсомольская правда Тюмень» прокомментировал доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ Иван Вилков. По мнению специалиста, жевательная резинка могла подорожать по нескольким причинам: курс рубля и удорожание ингредиентов, которые входят в состав жвачки.

Добавим, что некоторые российские производители заявляли, что сейчас они полностью зависят от импортных ингредиентов, которые стало сложнее получать из-за логистических сложностей.

— В России усложнились каналы логистики, стоимость поставки вошла в стоимость жевательной резинки. Влияет на цены курс рубля. Согласно последним данным, он в некоторой степени снизился по сравнению с зарубежной валютой, — уточнил Иван Вилков в беседе с журналистом.

По мнению экономиста, механизм импортозамещения сложен, чтобы полностью стать независимыми от поставок других стран понадобится время. В частности, на этом процессе может сказываться нехватка сотрудников и персонала.

— Нам не нужно импортозамещать все, сейчас мы пытаемся обеспечить технологический суверенитет по ключевым направлениям деятельности: оборудование, электроника, вся оборонная промышленность, авиапромышленность. Дефицит или удорожание жевательной резинки в регионах – это не проблема. Первоочередная все-таки задача – это производство самолетов, автомобилей и другого оборудования, включая технику для тех же заводов и предприятий. В рамках технологического уклада, нам не хватает численности населения. По разным оценка, от 300 до 600 миллионов человек, чтобы полностью закрывать весь спектр производства, в том числе жвачки. Поэтому мы конструируемся на все что можем, а остальные товары и оборудование закупаем по возможности, — подытожил специалист в области экономики Иван Вилков.

Напомним, жители в Тюмени раскупили из аптек лекарственные препараты для щитовидной железы.