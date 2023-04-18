В Тюмени, на Червишевском кладбище, упавшее дерево разгромило несколько могил

Фото: соцсети. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На кладбище по Червишевскому тракту в Тюмени постоянно падают деревья. В социальных сетях жители пожаловались, что за последние шесть месяцев в результате падения дерева было разрушено по меньше мере 5 могил и памятников. Пост с призовом о помощи появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменцы заявляют, что аналогичная ситуация складывается не в первый раз. Также несколько разрушенных могил было зафиксировано и на Червишево-4. Несколько раз жители обращались к смотрителю кладбища, чтобы он мог передать претензии руководству, но все бессмысленно. Теперь горожане просят помощи у властей.

— Который уже год ездим и просим обратить внимание вышестоящих органов — никаких сдвигов нет! Вчера были, опять упало огромное дерево. Один памятник разбит», — пишет пользователь социальных сетей в группе.

Под жалобой тюменцы поддержали жительницу. Некоторые подтвердили, что такая ситуация происходит регулярно на кладбищах у Червишевского тракта.

— Постоянно там падают деревья. У меня у папы на могиле дважды падали, хотя ничего не предвещало. На Червишево-4 упало дерево, погнуло сильно ограду, — заявляет другой пользователь социальных сетей.

Журналист «Комсомольской правды Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации. В мэрии заявили, что средства на восстановление памятников, поврежденных в результате падения дерева, не предусмотрены.

— Бюджетом города не предусмотрены средства на восстановление памятников, поврежденных в результате падения дерева. Процедура возмещения вреда регулируется гражданским законодательством, защиту нарушенных прав осуществляет суд. В рамках благоустройства кладбищ на 2023 год предусмотрено приобретение баков для воды на кладбища Червишевское-1 и Червишевское-2, установка квартальных столбов на кладбище Червишевское-2. На иные мероприятия по благоустройству средства не предусмотрены, — рассказала редакции председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Напомним, в Тюмени вблизи детской поликлиники рухнуло дерево. Инцидент произошел на Пермякова,39, корпус 1 на прошлой недели, 13 апреля 2023 года. Дерево упало прямо на футбольную площадку. Ситуацию усугубило то, что на момент падения на площадке находились дети. Дерево повредило ограждение вблизи футбольной арены.