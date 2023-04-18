График отключения горячей воды на лето для жителей Тюмени будет готов к концу апреля

Оповещения рассылают тюменцам через официальным портал «Госуслуги». Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюменской области стали поступать СМС-оповещения о графике отключения горячего водоснабжения в летний период. В письмах сообщается, что некоторые коммунальные услуги будут прекращены на две недели в соответствующем доме.

Оповещения рассылают тюменцам через официальный портал «Госуслуги». Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» сделала запрос в компанию УСТЭК, когда будет готов график отключения горячей воды в городе и почему жителям приходят странные письма на почту.

– График гидравлических испытаний в Тюмени еще на стадии формирования. Он будет готов, предварительно, к концу апреля. Жители смогут ознакомится с ним на официальном сайте УСТЭК. На портал «Госуслуги» пользователям приходит приблизительная информация, которая может позже измениться, – пояснили в пресс-службе компании.

Кроме того, корреспондент поинтересовалась у организации, когда тюменцам стоит ждать окончания отопительного сезона в регионе. Напомним, что жителей в ближайшее время ожидает мощное потепление до +13 градусов. Согласно законодательству, отключение отопления происходит, когда температура воздуха на улице превышает +6 градусов Цельсия. Примечательно, что такая погода должна простоять в регионе минимум 5 – 6 дней.

– Дата отключения отопления в Тюменской области еще неизвестна. Отопительный сезон в Тюменской области еще продолжается. Не могу даже вам назвать предварительную дату его окончания, – сказали в компании УСТЭК сотруднику редакции.

Решение о приостановке отопительного сезона принимает администрация Тюмени на основе температурных данных, которые предоставляют метеорологи.

Отметим, в Тюменскую область с севера придет мощный антициклон со снегопадом. Осадки в виде снега ожидаются на юго-восточной части региона сегодня, 18 апреля 2023 года. Столбики термометров во вторник немного поднимутся вверх. Температура воздуха составит днем в пределах +6…+7 градусов.

Добавим, жители в последнее время часто жалуются на дополнительные начисления за свет, воду и отопление в подъездах. Разница в квитанциях достигает порядка 100 – 250 рублей. Изменения в платежах произошли из-за смены нормативов расчета по ОДН. В Госжилинспекции региона по запросу редакции «КП»–Тюмень» подробно рассказали, как происходят начисления по ОДН в регионе на сегодняшний день.