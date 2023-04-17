Активное участие в создании кинопродукта принимали представители научного сообщества ботаников. Фото: Татьяна Коркина

Жителей в Тюменской области приглашают посмотреть необычное кино с макросъемкой о мире цветов и насекомых. Кинопродукт «A lumine motus / Меня приводит в движение свет» представят в торговом центре «Гудвин», который расположен на Максима Горького. Сегодня режиссер и автор фильм Светлана Быченко рассказала, как проходили съемки и что пытались донести создатели зрителям.

Фильм снят в рамках проекта «Посольство цветов». Это миссия, основной задачей которой станет распространение целостного мировоззрения, основанного на уважении к природе и миру. Также создатели проекта занимаются проведением культурных и просветительских мероприятий, лекций и фотовыставок. Основная аудитория кинопродукта «A lumine motus»/ «Меня приводит в движение свет» – это семьи с детьми. Малышам будет интересно понаблюдать за красивыми красками флоры, а взрослые смогут оценить подход к съемке и познавательность продукта.

«Это путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения борются, чувствуют, видят и будто слышат, что насекомые, лягушки, пауки – все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами целый космос! И все мы черпаем силы из одного источника», – говорится в анонсе фильма.

Высоко оценили кинопродукт специалисты Министерства природы РФ, биологи, режиссеры и другие деятели искусства. Кроме сценарного подхода и качества съемки, фильм может похвастаться музыкальным сопровождением. Специально подобранные мелодии помогают погрузиться в атмосферу природы и проникнуться ее красотой. Интересно, что создатели фильма изобретали специальные технические приспособления, часть съемок проходила на натуре, другие фрагменты картины – в павильонах.

Активное участие в создании кинопродукта принимали представители научного сообщества ботаников.

– Оказалось, что наблюдать за миром цветов и насекомых интереснее, чем смотреть «Аватар». Авторы фильма совершили невозможное и показали, что у нас под носом находятся целые миры, – уточнила автор и режиссер фильма Светлана Быченко.

Показ кино «A lumine motus»/ «Меня приводит в движение свет» запланирован в различных регионах России, в том числе в Тюменской области. Посмотреть картину жители смогут в ТЦ «Гудвин» 22 апреля 2023 года в 15:00, указано в электронном расписании кинотеатра. Стоимость билета на сеанс начинается от 360 рублей на одного человека.