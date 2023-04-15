Телеведущая Тина Канделаки через соцсети пригласила россиян на тюменское озеро Соленое

Фото: Тина Канделаки / Telegram-канал.

Популярная телеведущая Тина Канделаки пригласила жителей России отдохнуть на тюменском озере Соленое. Интересно, что водоем полностью состоит из соленой воды. Пост с приглашением Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале. Напомним, озеро Соленое расположено в Бердюжском районе и является достопримечательностью региона.

— Поехали в Тюмень? Там как раз запустили программу экотуризма, которая очень поможет в продвижении региона с точки зрения экопросвещения и его имиджа. Программа будет рассказывать о местных природных красотах. К примеру, озеро Соленое очень популярно среди туристов, но мало кто знает, какой полезной по составу является вода в нем, — озвучила предложение Тина Канделаки в социальных сетях.

Многие пользователи согласились со знаменитой ведущей, сравнив Тюменскую область с Турцией. Озеро Соленое расположено в 300 километрах от города. Въезд на его территорию в последнее время стал платным. Инвесторы уставили шлагбаумы и не пропускают туда простых граждан.

Примечательно, что по своим лечебным свойствам оно ничем не уступает легендарному Мертвому морю. За свою уникальность местные жители прозвали его озером — жемчужиной.

Путь из Тюмени до водоема на машине занимает почти 4-5 часов. Туристы приезжают сюда обычно на несколько дней. Ставят на берегу палатку, шатры, строят специальные печи для готовки еды.