В тюменских и тобольских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса

Случаи заражения коровирусом в регионе по-прежнему выявляются. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области жители жалуются на дефицит вакцины от COVID-19. Посетители медицинского учреждения заявляют, что многие работодатели требуют прививку от вирусного заболевания, но сейчас сделать ее невозможно. Претензии поступают от сотрудников в Тобольске и Тюмени.

По словам жителей, некоторые руководители торговых структур из-за отсутствия вакцинации отстраняют от работы.

«Что происходит у нас с вакциной от COVID-19? На работе требуют прививку, а в поликлиниках города она отсутствует. Скоро некоторые структуры отраслей и торговли будут отстранены от работы. Кто будет оплачивать издержки?» – пишет пользователь в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что дефицит с медицинским препаратом есть и в тюменских медучреждениях. Человеку не смогли поставить вакцину из-за нехватки, поэтому внесли его в список ожидания на ближайшее будущее. Но пока не известно, когда ему все-таки удастся поставить прививку.

Журналист «Комсомольской правды – Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения по Тюменской области.

– Вакцины поступают по графику распределения Министерства здравоохранения Российской Федерации. В настоящий момент всех желающих записывают в лист ожидания. Как только вакцина поступит в медучреждение, желающих пациентов обязательно пригласят на вакцинацию, – заявили в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Отметим, что случаи заражения коровирусом в регионе по-прежнему выявляются. Так, в Тюменской области за последние сутки зафиксировано 252 пациента с диагнозом COVID-19. Врачи пока не ожидают вспышки нового вирусного заболевания.