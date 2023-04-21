Марина Хрипунова: «Турецкие сериалы – это страсти в чистом виде»

Фото: Ольга Павлова.

Сегодня «Dомашний» входит в четверку самых популярных каналов у женской аудитории. Зрители любят его за романтичность, доброту, возможность отвлечься от проблем, оригинальный и регулярно обновляющийся контент и, конечно, за яркие премьеры. О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, а также о будущих проектах рассказывает генеральный директор Марина Хрипунова.

– Предлагаю начать с вашего визита в Тюмень. Что вас сюда привело?

– В рамках ежегодных турне по регионам России мы посещаем 8 – 10 крупных городов, в основном это миллионники, чтобы презентовать возможности нашего канала потенциальным рекламодателям: рассказываем о преимуществах размещения рекламы на «нейтральном» канале в наше непростое время.

– Недавно в СМИ прошла информация, что ваш канал увеличил темпы производства сериалов в 40 раз. Расскажите, каким образом вам это удалось и к каким результатам привело?

– Много лет «Dомашний» повторял у себя в эфире сериальные проекты больших каналов – «Первого» и «России», но постепенно стал отказываться от закупок и заменять их проектами собственного производства. В 2016 году у нас было всего 4 собственных сериала в год, а в 2023 году их будет уже 110. Получается, что за последние 6 лет собственное производство канала выросло в 40 раз. Сейчас уже 80 процентов эфира занимают проекты собственного производства, а остальные 20 процентов – это закупка, в основном турецкие сериалы.

Почему мы пришли к такому решению? Когда мы производим самостоятельно, можем себе позволить снимать истории с более молодыми героинями, с лихо закрученными сюжетами – «горячую мелодраму». И, как показали события последних лет, это отличная стратегия. К нам пришли новые зрительницы, рейтинги канала выросли – за 6 лет мы перепрыгнули с девятого места на четвертое среди всех каналов по популярности у женской аудитории.

– Что вы хотите донести до зрителей?

– Мы поняли, что нашим зрительницам очень нравятся сериалы, где главная героиня в начале истории сильно пострадала от людей или обстоятельств, а потом обязательно нашла свое счастье. Конечно, в наших мелодрамах есть место зависти и ревности, злорадству и любопытству – настоящим «живым» чувствам. Это наша сущность, и мы ее не стесняемся. Конец сериала может быть неожиданным, но всегда хорошим.

– Какие новинки ждут зрителей «Dомашнего»? – Радовать своих зрителей премьерами мы начали еще в феврале и марте, продолжим в апреле, затем осенью – в сентября, октябре и ноябре. Каждый день в вечернем прайме – новые 4-серийные проекты собственного производства, которые мы объединили в линейку «Сказочные мелодрамы». Каждый будний день за 4 серии рассказывается новая история. Для нас важно, чтобы у зрителя было определенное ощущение и ожидание, что именно он увидит в эфире: включаете нас в 19:00 – попадаете на новую мелодраму.

– Ваш канал одним из первых начал показывать турецкие сериалы в нашей стране. Расскажите, как вы выбираете проекты, есть ли приоритеты при выборе турецких сериалов?

– У Турции действительно отличная фабрика контента, они снимают сериалы на высоком уровне. Интересные всем? Спорный вопрос. У них есть своя специфика. Турецкий контент – это страсти в чистом виде. Наверное, это то, чего нам не хватает в нашей рациональной, прагматичной жизни. «Dомашнему» удалось привлечь и взрастить аудиторию, которой интересно смотреть такие проекты. Чтобы правильно выбрать сериал к показу на ТВ, мы руководствуемся многими критериями, но и прислушиваемся к интуиции. Если говорить в общем, история должна быть понятной, героиня – борцом, финал – счастливым, не открытым. Это простые слагаемые успеха. И всегда важно отделять личные предпочтения от зрительских вкусов, ориентироваться на запросы большинства зрителей.

– Есть ли дальнейшие планы по увеличению количества турецкого контента?

– Помимо исторических «Великолепного века», «Кесем» и «Курта Сеита и Александры», мы стали экспериментировать и с турецкими сериалами с современной историей, запускали сериал собственного производства про русско-турецкую любовь уже в современных реалиях. Еще был документальный цикл «Восточные жены» про реальные истории любви русских девушек и восточных мужчин, как это на самом деле бывает и во что могут обратиться такие отношения. В общем, отработали эту тему от и до. Мы даже в шутку называем наш канал «главным турецким», поэтому, конечно, у нас есть дальнейшие планы по развитию линейки турецких сериалов.

– А будут ли премьеры турецких сериалов в этом году?

– Да, безусловно! Уже 15 апреля в эфир выйдет новая история, которую мы назвали «Истерзанная». Этот сериал показал очень высокие рейтинги в Турции и на сегодняшний день является одним из самых продаваемых турецких проектов. Зрителей цепляет жизненный сценарий и поднятая глубокая социальная проблема домашнего насилия, ведь это больная тема для женщин из многих стран. Никто не знает, что происходит за стенами дома, как мужья обращаются со своими женами, сколько приходится женщинам терпеть и смиряться с безнаказанностью мужей.

– Что бы вы могли пожелать нашим читателям?

– Хочется, чтобы наши телезрители и ваши читатели всегда верили в лучшее и делали свою жизнь чуть радостнее с помощью нашего «Dомашнего».

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