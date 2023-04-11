В мае 2023 года уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покинет свой пост

Фото: официальный сайт Уполномоченного по правам человека Тюменской области.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев в скором времени покинет свой пост. Сейчас он дорабатывает второй срок, а позже уходит на заслуженный отдых и будет заниматься другой деятельностью.

– По закону мы отрабатываем два срока – в законе это четко прописано. Мы 10 лет отработали, верой и правдой. На основании закона просто уходим в отставку, другой кандидат будет предложен и выбран. Он станет так же, как и мы, работать. Ухожу с чистым сердцем и выполненным долгом. Создали аппарат, выстроили взаимоотношения со всеми федеральными структурами, с отраслевыми департаментами. Отработали, я считаю, очень хорошо, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» Сергей Миневцев.

На вопрос журналиста «Чем, Сергей Васильевич, планируете дальше заниматься?», уполномоченный загадочно ответил:

– Порешаем, подумаем еще, у меня будет много времени сейчас, – уточнил Сергей Миневцев.

Предположительно, уполномоченный по правам человека вернется в здравоохранение. Раньше он занимал пост главного врача тюменской ОКБ, а потом работал на должности заместителя директора регионального департамента здравоохранения.

Напомним, Сергей Миневцев занимал должность омбудсмена с 2013 года. В последнее время он принимал активное участие в работе по обмену военнопленных жителей Тюменской области из зоны специальной военной операции. Также помогал защищать права мобилизованных. Нового уполномоченного на следующие пять лет выберут депутаты областной думы.