Орнитолог раскритиковала способ транспортировки дикой птицы сотрудниками Госохотдепартамента в «Тюменской слободе»

Фото: Надежда Богомякова / Тюменское отделение Союза охраны Птиц России.

Орнитолог Тюменского государственного университета Мария Иванова раскритиковала способ транспортировки дикой птицы. Напомним, накануне, 10 апреля, жители «Тюменской слободы» заметили на дороге птицу, которая была похожа на сову. Тюменцы позвонили в приемную Госохотдепартамента. Птица не могла улететь. Специалисты установили, что это серая неясыть, они осмотрели животное, травм на ее теле обнаружено не было.

Также сотрудники Госохотдепартамента вывезли птицу в заказник регионального значения «Лебяжье» и выпустили в среду естественного обитания. На кадрах, которые опубликовали специалисты ведомства, отчетливо видно, что животное транспортируют с помощью железной клетки, предварительно, взяв птицу с помощью какого-то одеяла или пакета.

Однако орнитолог Мария Иванова объяснила, что работники департамента в корне делают неправильно.

– Жалко птицу. Во-первых, это уральская, или длиннохвостая неясыть, один из обычных видов сов нашего региона, а никак не серая неясыть. Во-вторых, здоровая птица, никогда не позволит к себе прикоснуться, а тем более себя поймать. Именно с этой особью произошло что-то, что невооруженному человеческому глазу никак не под силу увидеть. Если вы обнаружили птицу в неестественной позе, вялую, и при этом оценили, что визуальных повреждений нет, это еще не значит, что она здорова. В этом случае птице необходимо сделать рентген, удостовериться в отсутствии переломов и вывихов, также опытный врач вет-орнитолог по рентгеновским снимкам оценивает состояние важных внутренних органов (легких, сердца, печени, кишечника, почек), назначает сдачу анализов и дальнейшее лечение, – прокомментировала орнитолог по запросу «Комсомольской правды» – Тюмень».

Кроме того, отмечает специалист, жители могут обратиться за помощью к вет-орнитологу даже онлайн.

– В 90 процентах случаев птицы, которые попадают в руки к человеку, мягко скажем, не здоровы. Требуется длительное, в течение нескольких месяцев, лечение, реабилитация и уход, повторная сдача анализов и только потом выпуск обратно в природу. Сотрудникам Госохотуправления неоднократно указывали на то, что их действия в корне неправильные, что вместо помощи, они губят птицу. Я не говорю даже о том, что транспортировали ее в клетке, где большинство пернатых ломают себе оперение (в частности маховые и рулевые перья, которые обеспечивают полет птице). В наш век уже и ребенок знает, что диких птиц следует транспортировать исключительно в коробке, – подытожила в разговоре с корреспондентом Мария Иванова.

Напомним, в микрорайоне Мыс жители заметили птиц, которые ведут себя странно.Стая свиристелей лежала на асфальте. Люди предположили, что птицы наелись забродивших ягод, и такое состояние пройдет, но оказалось все иначе. Орнитолог ТюмГУ опровергла миф об алкоголизме свиристелей.