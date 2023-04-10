Жители Лесобазы в Тюмени обратились в Администрацию президента и прокуратуру, чтобы снесли их дома

Многоквартирный дом был построен в период индустриального домостроения. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени жители одного из районов продолжают требовать включения в программу реновации их домов. Некоторое время назад они попадали под программу КРТ, но из-за неграмотности собственников земельных участков в реновации им отказали.

Жители домов на улице Судостроителей, 25, 27, 29, 31 мечтают о нормальных условиях жизни и получить нормальное жилье. По словам тюменца Олега Сухачева, некоторые собственники, не зная законодательства, опасались сноса своих домов и потери средств. Они предполагали, что за ликвидацию сооружений домовладельцам не выплатят деньги. Однако под удар попали и жильцы многоквартирных домов. Примечательно, что некоторые здания на Судостроителей находятся в аварийном состоянии и опасны для жизни.

В этот раз люди попытались обратиться в Администрацию президента и к губернатору. В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» – Тюмень» Олег отметил, что в домах проживают пенсионеры, дети-сироты и даже люди с ограничениями по здоровью. В многоэтажном доме нет пандусов и лифта.

– Мы писали в приемную губернатора в приемную президента. При голосовании 19 за, 17 против в администрации отказали нам, кому теперь верить. Теперь мы будем ждать ответа от администрации губернатора и президента, но также мы написали заявление в прокуратуру, чтобы они взяли это всё под свой контроль, – отметил Олег Сухачев в разговоре с «КП»-Тюмень».

В обращении прокуратуры сказано, что все требования и критерии со стороны многоквартирных домов соблюдены согласно постановлению правительства от 19 марта 2021 года.

«Многоквартирный дом был построен в период индустриального домостроения (введен в эксплуатацию в период по 1980 год) по типовым проектам… В проект КРТ также были включены земельные участки частных домовладений и гаражный кооператив», – сообщается в документации, которой с редакцией поделился Олег Сухачев.

Напомним, что обращение местных жильцов из Администрации президента было перенаправлено в аппарат мэра Тюмени Руслана Кухарука.

Добавим, что местные жители настаивают, что гаражный кооператив и объекты индивидуального жилищного строительства не соответствуют критериям. А именно: не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд. Обращение тюменцев подписано руководителем прокуратуры по Тюменской области Владиславом Московских.

Отметим, что люди на Лесобазе уже много лет живут в месте, где нет дорог, магазинов, детских садов и даже школ.