Пропавшая в Тюмени 8-летняя школьница 10 апреля 2023 года найдена живой и невредимой

Местонахождение ребенка установлено. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском поселке Боровский спустя 40 минут нашли 8-летнюю девочку. Призыв о помощи появился от родных и близких ребенка в группе «ДПСО ТюменьРегионСпас. Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте». Не прошло и часа, как школьница была найдена, она жива.

Собственный источник редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказал, что девочка опоздала на автобус, испугалась, поэтому гуляла во дворе и сидела в подъезде. Журналист «КП»-Тюмень» обратилась в пресс-службу УМВД России по Тюменской области за комментарием.

– Местонахождение ребенка установлено. В отношении него противоправных действий не совершалось. Обстоятельства выясняются. С ребенком и родителями работают сотрудники ПДН, – сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Редакции «КП»-Тюмень» собственный инсайдер пояснил, что девочка опоздала на школьный автобус, отправилась пешком в образовательное учреждение, но потом испугалась туда зайти, думая, что учителя будут ее ругать. Малышка вернулась домой, сидела в подъезде и боялась зайти в квартиру. Ребенка нашел сотрудник полиции.

Напомним, что на предыдущей недели в Ново-Патрушево пропала 13-летняя школьница. Она ушла из дома и перестала отвечать родителям на звонки. Через 10 часов девочку нашли, выяснилось, что она сидела у подруги.