«Опасения беспочвенны»: ГЖИ рассказала, сколько придется платить тюменцам за коммуналку после новых нормативов по ОДН

В многоквартирных домах жильцы платят не только за коммунальные услуги, но и за ресурсы, используемые на содержание дома. Фото: Виктория Гаврик

В Госжилинспекции по Тюменской области опровергли информацию об изменениях нормативов расчета на общедомовые нужды. Напомним, жители Тюмени на прошлой неделе получили апрельские квитанции за коммунальные услуги. Некоторые граждане были обескуражены цифрами, которые там значатся. Собственники отмечают, что в квартирах одинаковой площади суммы перерасчета отличаются. Примечательно, что разница в некоторых квитанциях достигает от 100 до 300 рублей.

Специалисты жилищной инспекции объяснили, как происходит начисление оплаты по ОДН и весомы ли опасения жителей, которые считают, что теперь они будут платить за неплательщиков.

— Информация об изменении нормативов не соответствует действительности. Обращаем внимание, в 2023 году изменение тарифов на коммунальные услуги, установление новых нормативов не планируется. Единственное изменение связано с установлением порядка перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирные дома. В многоквартирных домах жильцы платят не только за коммунальные услуги, которые они используют в индивидуальном порядке в своих квартирах, но и за ресурсы, используемые на содержание дома. Эти ресурсы – электроэнергия, отведение сточных вод, холодная и горячая вода, — рассказала руководитель Госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая редакции «КП-Тюмень».

Так, например, вода, которая используется для содержания общего имущества, это полив клумб, влажная уборка помещений, относящихся к местам общего пользования, промывка коммуникаций и так далее.

Изменения коснутся не всех, только собственников помещений в многоквартирных домах, где начисление платы за свет, горячую, холодную воду, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в течение года выполнялось по нормативу. Теперь по истечении года собственникам должны сделать перерасчет исходя из показаний общедомового прибора учета, распределить размер платы равными долями в течение следующего года, объясняют в ведомстве.

Стоит пояснить, как начисляется оплата по ОДН. Арифметически объем коммунальных ресурсов на содержание общего имущества – это разница между показаниями общедомового учета и переданными в установленные сроки показаниями индивидуальных приборов учета в квартирах и нежилых помещениях (там, где этого прибора нет, жильцам выставляется к оплате норматив).

Если весь год оплата ресурсов на содержание общедомового имущества рассчитывалась по нормативу, по истечении года выполняется корректировка (перерасчет) с учетом фактически потребленного объема ресурса, который зафиксировал общедомовый прибор учета, а в течение следующего за расчетные года учитывается в составе платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

На сегодняшний день собственники помещений в многоквартирных домах при наличии общедомового прибора учета вправе принять решение о выборе одного из двух способов определения платы за коммунальные услуги: по показаниям ОДПУ (то есть каждый месяц они будут оплачивать фактически потребленный объем ресурсов и в дальнейшем перерасчета не будет) или на основе расчёта среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов.

Также в региональной Госжилинспекции назвали опасения жителей, которые думают, что теперь они станут платить за неплательщиков, беспочвенными.

— Мнение, что «теперь придется платить за неплательщиков», – ошибочно. В случае неоплаты долги таких людей не распределяются на соседей, а копятся, с такими собственниками ведется претензионно-исковая работа, — добавила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.