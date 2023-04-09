Новая платная парковка появится у площади 400-летия Тюмени

В Тюмени начали активно внедрять платное парковочное пространство в середине 2016 года. Фото: Татьяна Коркина

Платная зона парковки появится недалеко от площади 400-летия Тюмени. Теперь автомобилистам придется заплатить, чтобы оставить машину в центре города напротив Тюменского драмтеатра на Республики.

Планы по созданию парковочной зоны уже есть, но тарифы и окончательные сроки станут известны позже. Журналисту «Комсомольской правды Тюмень» в пресс-службе администрации города подтвердили информацию.

— Действительно, планы такие есть. Сроки еще не определенны. Сейчас специалисты «Тюменьгортранс» ведут разработку конкурсной документации по проведению аукциона для организации платного режима работы на этом многоуровневом подземном паркинге, — уточнила председатель комитета по связям с общественностью и СМИ мэрии города Гульнара Сидоркина по запросу «КП-Тюмень».

Напомним, в Тюмени начали активно внедрять платное парковочное пространство в середине 2016 года. Планировалось, что зоны платной парковки помогут разгрузить от транспорта центр города, а у автобусов и маршруток появится больше пространства. В частности, платная зона на площади 400-летия Тюмени будет рассчитана на 289 машино-мест.

Въезд автомобилисты могут осуществлять со стороны улицы Механической. Первая платная парковка появилась на городских улицах от Луначарского до Мельникайте, включая Герцена и Комсомольскую. Большую часть платного парковочного пространства открыли в ноябре 2021 года. Власти предоставили несколько вариантов льгот для многодетных семей и парламентариев.