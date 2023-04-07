В Тюмени на Ямской хотят снести ветхий дом напротив памятника культуры с каменными воротами

Фото: скриншот видеозаписи Народный фронт Тюменской области.

Городские власти, судя по всему, готовят к сносу аварийный жилой дом на улице Ямской, 24б в Калининском округе Тюмени.

К такому выводу редакция «Комсомольской правды Тюмень» пришла на основании постановления администрации города за подписью мэра Руслана Кухарука.

- Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:3980, площадью 673 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 24 б, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень, - говорится в постановлении.

Многоквартирный дом 1950 года постройки уже давно дышит на ладан, как видно на фото. В половине окон выбиты стекла, часть крыши и потолка провалилась. Аварийным здание, которое расположено напротив памятника культуры «Дом Е.Г. Молодкиной» с каменными воротами, признали в 2023 году, ранее в опасном доме жила семья: мама с двухлетним ребенком.

Напомним, Народный фронт Тюменской области добился в текущем году того, чтобы жилой дом признали аварийным. Несколько лет собственники жилья, которое могло обрушиться в любой момент, пытались взывать к властям. Спустя два года дом наконец признан аварийным.

Примечательно, что в 2021 году чиновники проверили здание и не нашли причин для того, чтобы признать его опасным. Сейчас потолки в здании держатся на железных подпорках, часть дома просела под землю. После огласки было решено переселить мать с ребенком в безопасное жилье.

Согласно данным Министерства строительства и ЖКХ РФ, расселение жильцов должно завершиться до конца 2023 года, тогда как дата сноса здания пока неизвестна.

- Дом изымается у частников, кто приватизировал. Далее идет оценка имущества и на эти услуги проходит конкурс. После идет сама оценка и ознакомление с собственниками. Если собственники не согласны идут в суд. Суд назначает свою экспертизу и оценку. Потом принимается решение. Пока не будет заключено соглашение с каждым собственником дом не сносится, - объяснили в пресс-службе администрации города по запросу «КП-Тюмень».

Не исключено, что и на месте аварийного здания впоследствии могут возвести новое жилье, поскольку земля под ним, согласно публичной кадастровой карте РФ, подходит под многоквартирную застройку.