В Тюмени полиция и волонтеры ищут кареглазую девочку-подростка

Фото: группа «Ново-Патрушево — Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево пропала 13-летний подросток. Призыв о помощи найти девочку появился в группе «Ново-Патрушево – Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».

– Пропала девочка по имени Елизавета Орлицкая с нашего района Новопатрушево, живет Федюнинского, 56, корпус 2. Просьба максимально откликнуться и помочь в поисках, – пишет неравнодушная соседка в соцсетях.

По словам женщины, девочка ушла из дома в 8 часов утра по направлению к ТРЦ «Остров» и больше на связь не выходила. В образовательном учреждении подросток так и не появилась.

Фото: группа «Ново-Патрушево — Соседи» в социальной сети «ВКонтакте».

У ребенка русые волосы и карие глаза. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области журналисту «КП»–Тюмень» подтвердили информацию о пропаже подростка.

– В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка. Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просим обратиться в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Отметим, к поискам ребенка приступили сотрудники «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.