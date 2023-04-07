«Мозгов не хватает»: в тюменской школе проводится проверка анонимной жалобы на водителя, который перевозит детей

Мужчина угрожал детям. Фото: Татьяна Коркина

В социальных сетях разгорелся нешуточный скандал из-за грубого поведения водителя школьного автобуса. Мужчина развозил детей в тюменском поселке Винзили. Однажды ребята решили записать, как с ними разговаривает сотрудник образовательного учреждения. Видеозапись опубликовали родители школьников в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, конфликт вспыхнул из-за громких мультиков, которые ребята постоянно смотрят и слушают в автобусе. Водитель общественного транспорта так устал за прошедшую неделю, что решил весь негатив выплеснуть на малолетних.

– Сколько вам повторять одно и то же. Телефон нужен только для того, чтобы звонить родителям, а не мультфильмы смотреть. По ушам вот это жужжание весь день. Как еще с вами разговаривать, я не пойму. Ничего не разберешься с неадекватными этими, у которых мозгов не хватает не включать громко? – говорит на видеозаписи водитель школьного автобуса.

Позже мужчина угрожал детям, что высадит их прямо на дороге. Дальше ребята на видеозаписи начали перечить водителю: «Вы не имеете права!» – слышалось на кадрах со всех сторон.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу администрации Тюменского района за комментарием. Там сообщили, что руководство школы инициировало внутреннюю проверку. Водителю школьного автобуса выписали дисциплинарное взыскание, позже была проведена беседа с другими сотрудниками образовательного учреждения.

– Классным руководителям рекомендовано разъяснить ученикам и родителям, что громко включенный звук на телефоне, а в автобусе едет более 30 детей, отвлекает водителя, снижает концентрацию внимания. Уважительное отношение должно быть с обеих сторон, – подчеркнули в пресс-службе администрации Тюменского района.

В комментариях жители поддержали водителя школьного автобуса. Некоторые пользователи заявляли, что дети действительно вели себя неправильно, мешая сотруднику управлять транспортом. Часть тюменцев вступились за малолетних ребят, напомнив о правилах о недопустимости грубого общения с детьми.