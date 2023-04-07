В Тюмени детскую площадку на Одесской с осени не чистят от мусора и грязи

Фото: группа "Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Жители многоэтажного дома пожаловались на управляющую компанию, которая несколько месяцев не производит уборку во дворе на детской площадке. Девушка опубликовала фотографии, на которых вся детская площадка завалена мусором. Ответственная за уборку УК «Легион» не назвала имя дворника. Также местные жители недовольны крышей, которую сначала отреставрировали, а потом снова разобрали.

– Я бы хотела обратиться в обслуживающую компанию «Легион» и к квартальному Ленинского района на улице Одесская, 18. Посмотрите, на что похож двор, дворника не видим с осени, а кто-то за него платит деньги в карман. Крышу сделали, но почему-то опять разобрали немножко и бросили, ждут, наверное, когда будут дожди, – высказалась пользователь социальных сетей в группе «Тюмень».

Интересно, что весной к грязи и мусору добавились новые игрушки: пакеты и бутылки. По словам местных жителей, дети играют почти в помойке.

Фото: группа "Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Журналист редакции «КП»–Тюмень» обратилась в управляющую компанию «Легион» за комментарием, когда все-таки специалисты проведут уборку во дворе. К сожалению, назвать имя дворника в приемной компании не смогли.

– Субботник и другие уборочные работы пройдут в даты, отведенные администрацией города Тюмень. В частности, во дворе дома на улице Одесская, 18 субботник состоится в конце апреля, – пояснили редакции в УК «Легион».

Напомним, в Тюмени городские субботники стартуют после 22 апреля 2023 года. Генеральная уборка города началась уже с 5 апреля. Работы завершатся ко Дню Победы.