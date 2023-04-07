Из-за ветра и мороза в тюменском парке на Цветном бульваре 7 и 8 апреля не будет работать часть аттракционов

7 апреля в Тюмени порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени наблюдается порывистый ветер до 17 метров в секунду, а также мощное похолодание до -12 градусов. Из-за непогоды часть аттракционов на Цветном бульваре нельзя эксплуатировать. Тюменцев предупредили об ограничениях.

Так, из-за ветреной погоды в парке на Цветном бульваре сегодня, 7 апреля 2023 года, а также 8 апреля, будут работать не все аттракционы. Об этом журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказал администратор парка.

– Аттракционы на Цветном бульваре будут работать 7 и 8 апреля в стандартном режиме. Погодные условия не повлияют на режим их работы. За исключением некоторых аттракционов, которые не могут работать при минусовой температуре. Например, аттракцион «Диско» и еще несколько других, – уточнили сотрудники городского парка.

В частности, при минусовой погоде не могут работать аттракционы «Диско», «Торнадо» и «Циклон». Остальные аттракционы работают: «Музыкальный экспресс», «Колесо обозрения», «Арго», «Счастливая карусель», «Ракушки», «Автодром с жесткой кровлей», «Акула» («Shark trip»), «Пират», «Цепочная карусель» и другие, заявили в городском парке.

Отметим, по информации синоптиков, 7 апреля в Тюмени порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, 8 апреля – 14 метров в секунду. Напомним, погода в регионе стабилизируется после 9 апреля. С понедельника в Тюменской области стремительно потеплеет до +14 градусов.