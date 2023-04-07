В Тюмени ранним утром 7 апреля на улице 9 Января загорелся автомобиль Lada Granta

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня утром в Тюмени на улице 9 Января вспыхнул автомобиль Lada Granta. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС. Ликвидация возгорания заняла около 10 минут, сообщили редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– В 5.22 поступил вызов в МЧС о возгорании автомобиля. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек легковушки. На место приехали сотрудники МЧС в составе 7 человек на двух единицах спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 5.32, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области журналисту «КП»–Тюмень».

В происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, уточнили в ведомстве. Через несколько дней станет известно, поджог это или случайность.

Напомним, с 3 апреля 2023 года в Тюменской области начался пожароопасный сезон. Жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву. Накануне в администрации города опубликовали список мест, где горожане могут спокойно провести майские праздники и пожарить шашлыки на природе. В перечень попали 14 участков в лесах региона, а также Гилевская роща.