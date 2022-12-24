Росгвардейцы со всей России совершенствуют физическую подготовку в Тюмени

Учебно-методические сборы в Тюмени показывают лучшие наработки физической подготовки и обучения военнослужащих. Фото: Евгения Суворова

В областной столице проходит заседание спорткомитета федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Участниками всероссийского ведомственного события стали начальники физической подготовки и спорта, представители военных и кадетских ведомственных учреждений, руководители спортивных команд округов Росгвардии, начальники кафедр физической подготовки военных ведомственных институтов.

В Тюмени представители Росгвардии посетили базу тюменского ОМОНа. Фото: Евгения Суворова

– Главная цель – качественная подготовка военнослужащих и сотрудников к выполнению служебно-боевых задач как при повседневной деятельности, так и при дислокации в зоне СВО, – подчеркнул начальник отдела физической подготовки и спорта Спортивного комитета Росгвардии полковник Павел Пак. –Такую задачу поставил перед нами, с учетом сложившейся обстановки в государстве, президент России Владимир Путин.

Благодаря отличной физической подготовке военнослужащие на высоком уровне выполняют служебные задачи. Фото: Евгения Суворова

Он добавил, что кроссфит, включающий в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, – одно из направлений специальной подготовки военнослужащих, которое отлично подходит как для развития физических качеств, так и для прикладных умений. Они пригодятся в ситуациях, где жизненно необходимы особая выносливость, сила, координация движений.

– Учебно-методические сборы в Тюмени показывают нам лучшие наработки физической подготовки и обучения военнослужащих. Полученными знаниями будем делиться затем с коллегами в Санкт-Петербурге, – заметил начальник спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии полковник Александр Юшаков.

Кроссфит – это фитнес для жизни. Фото: Евгения Суворова

Тренер Тюменского спортивного общества «Динамо» Денис Гаврилов уверен, что кроссфит – это фитнес для жизни, ведь он состоит из упражнений самого разного спектра: от тяжелой атлетики и гимнастики до пауэрлифтинга и гиревого спорта.

– Когда работаем с группой, контролируем правильность процесса выполнения физических упражнений, их длительность, нагрузку на организм человека. Даже бывалым военнослужащим, находящимся в отличной спортивной форме, кроссфит очень полезен. Его навыки пригодятся в самым нестандартных ситуациях, – уверен тренер.

Главная цель тренин га– качественная подготовка военнослужащих. Фото: Евгения Суворова

В Тюмени представители Росгвардии посетили базу тюменского ОМОНа, где им продемонстрировали инструкторско-методические занятия «Боевые приемы» и рассказали новые требования по порядку их организации и проведения.

Именитый спортсмен Росгвардии подполковник Олег Ратько, чемпион мира, Европы, России по самбо, мастер спорта России по борьбе дзюдо и рукопашному бою поделился с коллегами профессиональным и спортивным опытом. Он провел мастер-класс по дзюдо для молодых сотрудников и обозначил некоторые боевые приемы, которые целесообразно использовать при задержании преступников и проведении специальных мероприятий.

Даже бывалым военнослужащим кроссфит очень полезен. Фото: Евгения Суворова

Развитие, совершенствование и поддержание базовых физических качеств, формирование навыков с учетом особенностей службы, повышение адаптационных возможностей организма и психологической устойчивости, закаливание и укрепление здоровья – основные задачи физической подготовки в Росгвардии. Это включает в себя ежедневные тренировки, спортивно-массовые мероприятия, учебные занятия, пропаганда здорового образа жизни.

Благодаря отличной физической подготовке военнослужащие на высоком уровне выполняют поставленные перед ними служебные задачи и должностные обязанности в любых условиях.