Росгвардейцы со всей России совершенствуют физическую подготовку в Тюмени

Учебно-методические сборы в Тюмени показывают лучшие наработки физической подготовки и обучения военнослужащих.
Фото: Евгения Суворова
В областной столице проходит заседание спорткомитета федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Участниками всероссийского ведомственного события стали начальники физической подготовки и спорта, представители военных и кадетских ведомственных учреждений, руководители спортивных команд округов Росгвардии, начальники кафедр физической подготовки военных ведомственных институтов.
В Тюмени представители Росгвардии посетили базу тюменского ОМОНа.
Фото: Евгения Суворова
– Главная цель – качественная подготовка военнослужащих и сотрудников к выполнению служебно-боевых задач как при повседневной деятельности, так и при дислокации в зоне СВО, – подчеркнул начальник отдела физической подготовки и спорта Спортивного комитета Росгвардии полковник Павел Пак. –Такую задачу поставил перед нами, с учетом сложившейся обстановки в государстве, президент России Владимир Путин.
Благодаря отличной физической подготовке военнослужащие на высоком уровне выполняют служебные задачи.
Фото: Евгения Суворова
Он добавил, что кроссфит, включающий в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, – одно из направлений специальной подготовки военнослужащих, которое отлично подходит как для развития физических качеств, так и для прикладных умений. Они пригодятся в ситуациях, где жизненно необходимы особая выносливость, сила, координация движений.
– Учебно-методические сборы в Тюмени показывают нам лучшие наработки физической подготовки и обучения военнослужащих. Полученными знаниями будем делиться затем с коллегами в Санкт-Петербурге, – заметил начальник спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии полковник Александр Юшаков.
Кроссфит – это фитнес для жизни.
Фото: Евгения Суворова
Тренер Тюменского спортивного общества «Динамо» Денис Гаврилов уверен, что кроссфит – это фитнес для жизни, ведь он состоит из упражнений самого разного спектра: от тяжелой атлетики и гимнастики до пауэрлифтинга и гиревого спорта.
– Когда работаем с группой, контролируем правильность процесса выполнения физических упражнений, их длительность, нагрузку на организм человека. Даже бывалым военнослужащим, находящимся в отличной спортивной форме, кроссфит очень полезен. Его навыки пригодятся в самым нестандартных ситуациях, – уверен тренер.
Главная цель тренин га– качественная подготовка военнослужащих.
Фото: Евгения Суворова
В Тюмени представители Росгвардии посетили базу тюменского ОМОНа, где им продемонстрировали инструкторско-методические занятия «Боевые приемы» и рассказали новые требования по порядку их организации и проведения.
Именитый спортсмен Росгвардии подполковник Олег Ратько, чемпион мира, Европы, России по самбо, мастер спорта России по борьбе дзюдо и рукопашному бою поделился с коллегами профессиональным и спортивным опытом. Он провел мастер-класс по дзюдо для молодых сотрудников и обозначил некоторые боевые приемы, которые целесообразно использовать при задержании преступников и проведении специальных мероприятий.
Даже бывалым военнослужащим кроссфит очень полезен.
Фото: Евгения Суворова
Развитие, совершенствование и поддержание базовых физических качеств, формирование навыков с учетом особенностей службы, повышение адаптационных возможностей организма и психологической устойчивости, закаливание и укрепление здоровья – основные задачи физической подготовки в Росгвардии. Это включает в себя ежедневные тренировки, спортивно-массовые мероприятия, учебные занятия, пропаганда здорового образа жизни.
Благодаря отличной физической подготовке военнослужащие на высоком уровне выполняют поставленные перед ними служебные задачи и должностные обязанности в любых условиях.