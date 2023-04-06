«Вырастают железные леди»: психолог назвала проблемы, с которыми сталкивается ребенок из неполной семьи

В Тюменской области люди стали чаще отношения разрушать, чем строить. Фото: Татьяна Коркина

За январь 2023 года в Тюменской области брак зарегистрировали 510 пар. Интересно, что количество разводов по-прежнему превышает число регистраций: 510 браков против 597 разводов. В Тюменской области люди стали чаще отношения разрушать, чем строить. Коэффициент разводимости в январе 2023 года составил 4,4%, а в предыдущем году – 3,5%.

Многие люди расходятся, но остаются дети. Обычно, несовершеннолетние живут с мамой, а с папой видятся по выходным (может чаще). Некоторые люди уверены, что вырастить ребенка в неполной семье невозможно. А мама с папой должны обязательно жить вместе.

Воспитание в неполной семье не может не сказываться на характере ребенка. Хотя мать (а в некоторых случаях и отец) стремятся заменить собой и другого родителя, существуют определенные функции, которые восполнить они никак не могут - просто по той причине, что их носителями является человек другого пола, и для полноценного развития малышу нужны двое родителей.

Тюменской психолог Олеся Немченко в беседе с журналистом «Комсомольской правды Тюмень» рассказала, с какими проблемами сталкивается ребенок из неполной семьи.

— Важно тут понимать, что вырастить психически здорового ребенка можно, конечно, ресурсов будет потрачено больше, чем, когда в семье присутствует два родителя. И опять же, полная семья не является гарантом, что ребенок вырастет психически здоровым, ребенок может получить травматизацию и от постоянных конфликтов в полной семье, или простого неуважения к друг другу родителей. Если соблюдаются условия между членами семьи — уважения, любви и доверия, тогда и можно говорить о нормальной психике ребенка, — отметила Олеся Немченко.

При разводе, если супруг сохраняет уважение к партнеру, как к родителю, это решает уже множество вопросов. Также есть другие члены семьи, которые относятся с уважением к бывшему супругу. Конечно, если ребенку часто говорят «ты поступаешь как твой(ая) негодный(ая) отец/мать», то про уважение не идет и речи, а значит несовершеннолетнему может быть нанесена психологическая травма, заявляет специалист. Отношения между супругами, остаются только их отношениями, и ребенок в этом никак не виноват. Малыш не принимал решение вступать в брак родителям, заводить ребенка или разводиться. Эксперт советует четко различать, супружеский развод и родительские роли.

— В период прохождения этапа развития половой идентификации в возрасте от 2-10 лет, для ребенка важен родитель противоположного пола. Обычно сыновья должны быть приближены к отцу, чтобы они поняли в чем, отличается женский и мужской мир, и понять, что сын равно мужчина, у мужчины есть свой стиль, свои функции и свое восприятие этого мира. Если отца нет, то должен быть другой проводник, эта задача может лечь на плечи дедушек, дядей и мужского окружение, которое есть в семье. Аналогичная ситуация и по дочкам. Девочка должна посмотреть на мир отца и понять, что она никогда не станет частью мужского мира, что она обязана вернуться в женский мир, в женском мире ей должно быть комфортнее, она «на одной волне» с женщинами. Но как показывает практика, данный «эдипальный конфликт» даже в полной семье не проходят и потом у нас в обществе вырастают «железные леди», — пояснила психолог.

По мнению специалиста, временных ограничений на общение с ребенком у родителя нет. Иногда со стороны правоохранительных или судебных органов звучат цифры 48 часов в неделю, где-то больше. Однако психолог рекомендует опираться на желание самого ребенка и количество свободного времени у родителя на свое чадо. Этот вопрос можно отрегулировать самостоятельно или в ходе судебного разбирательства закрепить законно ту цифру, которую уже обсудили родители. Также они могут обратиться к медиаторам, которые помогут выстроить отношения родитель – ребенок и определиться со временем, которое нужно уделять малышу.

Зачастую детей оставляют с мамой при разводе, за исключением некоторых случаев. Иногда родители делят совместную опеку. Специалист в области психологии объяснила, почему суд предпочитает оставлять ребенка с матерью.

— Именно женщина носит функцию - воспитания ребенка лучше, чем мужчина. С учетом того, что теория привязанности начинает свой путь еще с момента развития плода, что женщина лучше справится с этой ролью, то мой ответ опять в пользу женщин. Простой пример, фаза глубокого сна уходит именно у женщины, а не у мужчины после родов, это необходимо для того, чтобы женщина проснулась для решения вопросов безопасности и выживания ребенка. Взять область гормонов - тут также, именно у матери-женщины показатели окситоцина (гормона привязанности) к ребенку выше, чем у отцов-мужчин в один и тот же период времени (возраст ребенка). И первые три года, где ребенок учится выживанию - он будет идти к матери - она даст пропитание, она защитит от опасности, она создаст все условия для нормализации жизнедеятельности ребенка, всё тоже самое, что и во время вынашивания ребенка, — отметила Олеся Немченко.

В конце беседы психолог развеяла миф о том, что воспитанием мальчика должен заниматься только отец, а девочки – мать. Эксперт заявила, важны оба родителя, каждый вносит свою лепту. Отец показывает девочки, как важно и правильно любить супругу, свою жену. Не как отец дочь любит, а именно своим примером показал, как мужчины любят женщин, как они умеют ухаживать, уважать, поддерживать, оказывать помощь в быту, выстраивать коммуникацию, давать свободу и пространство и соблюдать личные границы. Именно этому и учатся дети, а потом с этими сценариями идут в мир,

— Как всегда, важно не количество человек в семье, а именно качество отношений, которые выстраиваются между их членами, — подытожила Олеся Немченко в беседе с корреспондентом «КП-Тюмень».