В Тюмени за два первых месяца 2023 года лекарства подорожали до 13%

В марте 2023 года средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке Тюменской области стала выше на 9-13%. Фото: Виктория Гаврик

Болеть сегодня – «удовольствие» не из дешевых. Медицинские препараты дорожают чуть ли не каждый месяц, а в период всплеска ОРВИ, гриппа и коронавируса их бывает еще и трудно найти. Несколько последних месяцев в Тюменской области наблюдались сбои с поставками детских антибиотиков и жаропонижающего «Нурофен». Сейчас перебои перестали сильно беспокоить жителей, но цены продолжают расти.

В справочной службе тюменских аптек журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что скоро в регион ожидается поступление дополнительных объемов лекарственных препаратов. Жителей призывают не паниковать – дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки. В дальнейшие месяцы 2023 года проблем с наличием препаратов в аптеках и больницах быть не должно, в том числе из-за санкций.

Согласно данным Минфина, на которые опирается сервис «Ай-мониторинг», в Тюменской области за два первых месяца 2023 года подорожали следующие медицинские препараты:

– активированный уголь (+39,72%, или на 4,25 рубля);

– алмагель, суспензия (+16,47%, или на 53 рубля);

– ацетилсалициловая кислота (+13,56%, или на 2 рубля);

– глицин (+10,72%, или на 4,22 рубля);

– дротаверин (Но-шпа) (+53,70%, или на 124 рубля);

– йод (+78%, или на 19 рублей);

– корвалол (+14,11%, или на 4,36 рубля);

– анальгин отечественный (+36,61%, или на 8 рублей);

– панкреатин (+18,57%, или на 4 рубля);

– поливитамины с макро- и микроэлементами (+42,96%, или на 26,5 рубля).

Колоссальный рост показали бинт и вата. Их стоимость за несколько месяцев 2023 года увеличилась в среднем на 80%.

В марте 2023 года средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке Тюменской области стала выше на 9 – 13% по сравнению с декабрем 2022 года.

Подтверждает эти данные и Росстат. В годовой динамике индекс цен вырос на 20 – 30%. Он отражает изменения цен на лекарственные препараты на основе фактических покупок тюменцев.

Напомним, что государственное регулирование цен на жизненно-важные лекарственные препараты осуществляется через регистрацию предельных отпускных цен производителей на федеральном уровне и установлением предельных оптовых и розничных надбавок по региональному рынку.

На сегодняшний день в списке ЖНВЛП состоят более 800 лекарственных препаратов. Стоимость медикаментов, которые не входят в перечень, определяются аптечными компаниями самостоятельно, исходя из трат на хранение, реализацию и закупку.