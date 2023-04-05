Тюменский священник рассказал о правильных способах добычи вербы перед праздником

Вербное воскресенье знаменует собой начало Страстной седмицы или недели, которая считается самой строгой в период Великого поста. Фото: Юлия Кучеренко

В предстоящее воскресенье, 9 апреля 2023 года, верующие граждане будут отмечать большой православный праздник – Вход Господень в Иерусалим, или, как его еще называют в быту, Вербное воскресенье.

Главной традицией Вербного воскресенья является освящение веточек вербы. Обычно в Лазареву субботу или утром в священный праздник люди для этого приносят растения в церковь, чтобы потом поставить вербу дома.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась к директору Епархиального паломнического центра Тобольской митрополии «Сибирский паломник» и иерею Николаю Щикину с просьбой рассказать о правильных способах добычи веточек вербы перед праздником.

– Можно пойти в лес, самим нарезать вербу, а в церкви уже ее освятить. Во всех храмах Тюменской области в священный праздник проходит служба, когда люди могут прийти с вербой и освятить ее, чтобы поставить дома. Освящение вербы производится накануне в субботу и непосредственно в воскресенье. Желающие могут спокойно нарвать вербы в лесу, покупать необязательно, – сообщил руководитель Епархиального паломнического центра по обращению редакции.

Отметим, Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим наступает в воскресенье, предшествующее Пасхе. Согласно Библии, в этот день Иисус на молодом осле торжественно въехал в ворота Иерусалима. Собравшиеся люди приветствовали его как Мессию, Спасителя, призванного исправить мир, внести в него равновесие и благополучие. Они размахивали пальмовыми ветками, расстилали перед ним свои одежды и пели песнопения. В русской православной традиции верба заняла место пальмовых ветвей из-за их отсутствия, поэтому священный праздник получил такое название в народе.

Традиционно Вербное воскресенье знаменует собой начало Страстной седмицы или недели, которая считается самой строгой в период Великого поста. Напомним, пост для православных жителей завершится 15 апреля 2023 года в период празднования Пасхи.

Если тюменцы все-таки решатся купить вербу, ее можно приобрести у любого уличного торговца в городе. В Тюмени за букетик вербы придется отдать около 20 рублей. Стоимость самых дешевых варьируется от 20 до 35 рублей за букет из двух-трех веточек. В других местах просят за вербу 70 и 150 рублей. Стоит добавить, что букет вербы может стоять целый год, но важно не окунать веточки в воду.