Тюменский тренер по армрестлингу готовит мастеров спорта международного класса

Фото Анатолия Шушарина (соцсети)

Тюменец Анатолий Шушарин – яркий пример человека, который, несмотря на определенные трудности с физическим состоянием и проблемы со здоровьем, уверенно идет к своей мечте, добиваясь поставленных целей.

Тренировки шесть дней в неделю

Анатолий Шушарин является шестикратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, мастером спорта России международного класса по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Он начал заниматься армрестлингом в 2001 году. До этого мужчина увлекался греко-римской борьбой, но затем очень неудачно сломал ногу, и врачи запретили заниматься любимым видом спорта, поскольку там идут большие нагрузки на нижние конечности.

Фото Анатолия Шушарина (соцсети)

– Первые соревнования по армрестлингу в 2001 году я выиграл, выступая за честь Армизонского района. А через год на таких же соревнованиях занял второе место, и это меня больше всего задело. Я начал усиленно тренироваться, – вспоминает спортсмен.

Вот уже десятый год Анатолий Шушарин занимается тренерской деятельностью на базе городской спортивной школы, проводит бесплатные занятия по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

– Из года в год веду ежедневные тренировки, с 15 до 20 часов, с понедельника по субботу, –подчеркнул он.

Фото Анатолия Шушарина (соцсети)

Анатолий Юрьевич – бессменный лидер, идейный вдохновитель и капитан сборной команды Тюменской области по армрестлингу среди спортсменов с ПОДА. Его воспитанники входят в состав сборной команды России по армрестлингу (ПОДА) на протяжении последних шести лет и под его руководством завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали чемпионатов мира, а также 3 золотых и 1 серебряную медаль чемпионатов Европы, более 30 медалей разной пробы чемпионатов России.

Фото Анатолия Шушарина (соцсети)

За годы плодотворной работы он воспитал одного заслуженного мастера спорта России, двух мастеров спорта России международного класса, шесть мастеров спорта России, 22 кандидата в мастера спорта России, 32 человека с первым спортивным разрядом.

Научить легче, чем переучить

По мнению тренера, армрестлинг – это самое мирное единоборство. Здесь нет никаких ударов, бросков, только сила рук и технико-тактическая подготовка, когда нужно соперника переиграть, перехитрить, чтобы точным движением «опрокинуть» его.

Как считает тюменец, помимо большого желания заниматься армрестлингом, выносливости, упорства, целеустремленности, нужных физических данных спортсмену важен сенсей. Человек должен обязательно заниматься под руководством профессионала, который заложит базовые знания и навыки.

– Если начинающий спортсмен сам «нахватается» какой-то информации, сложно будет потом переучиваться, – говорит Анатолий Шушарин.

Фото Анатолия Шушарина (соцсети)

В спортивной практике бывают, конечно, и курьезные случаи. Например, как-то несколько человек не могли «забороть» спортсмена весом в 130 килограммов. Что только ни делали, даже прыгали тяжеловесу на руку – все бесполезно!

Пульс, давление, «настроение» …

Анатолий Шушарин является автором научно-популярных статей в международных журналах по своей специальности. Кроме того, он разработал уникальную учебно-тренировочную программу по армрестлингу, которая получила широкое распространение не только в Тюменской области, но и в других регионах России.

– Программа довольно большая, она рассчитана на спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Разработка основана на методах современного тестирования спортсменов. Тренировочный процесс идет с учетом биометрических данных: рост, вес, пульс, артериальное давление и так далее. Спортсмен сдает медицинские анализы на уровень гормонов и другие необходимые показатели жизнедеятельности организма, которые показывают, как чувствует себя человек, можно или нет ему усилить физическую нагрузку. В принципе, это все давно известно, но именно в армрестлинге не применялось. И поскольку я тренирую лиц с ограниченными возможностями здоровья, для них подробно расписана программа реабилитации, восстановления и адаптации, – пояснил тренер.

Фото Анатолия Шушарина (соцсети)

Во время тренировок они дополнительно используют систему подготовки спортсменов, разработанную профессором Виктором Селуяновым, которая основана на точном описании процессов, происходящих в клетках мышц и организме во время конкретных тренировок. Тюменский тренер по армрестлингу планирует и дальше повышать профессиональный уровень своих подопечных, воспитывать будущих чемпионов.

Справка «КП»–Тюмень»

Анатолий Шушарин на протяжении многих лет по итогом спортивного года неоднократно становился «Лучшим спортсменом Тюменской области», «Лучшим судьей Тюменской области», «Лучшим тренером Тюменской области», а также «Лучшим спортсменом России – 2016», «Лучшим судьей первенства России по армрестлингу (ПОДА)», «Лучшим тренером России по армрестлингу (ПОДА)». Награждался благодарственными письмами за вклад в развитие спорта на территории региона от администрации города Тюмени и Тюменской областной думы. Является неоднократным лауреатом регионального спортивного конкурса «Спортивная элита» как тренер и спортсмен, конкурируя с олимпийскими чемпионами. Кроме того, Анатолий Шушарин – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям – 2019» в номинации «Лучший тренер».