За год куриное филе в Тюменской области подорожало от 100 до 150 рублей за килограмм

С ноября 2022 года куриное филе выросло в цене на 20-30 рублей или на 8%. Фото: Виктория Гаврик

Куриное филе в Тюменской области стремительно дорожает. Такой вывод сделала журналист «Комсомольской правды» – Тюмень», когда очередной раз отправилась за продуктами. Средняя цена белого мяса курицы составляет на сегодняшний день около 420 рублей за килограмм.

Тюменцы тоже жалуются на цены куриного филе, сравнивая их с прошлым годом. Сейчас стоимость этого продукта подбирается к 450 рублей, что заставляет многих горожан отказываться от покупки мяса.

– Я пришла вчера в магазин за продуктами, решила купить куриное филе и оказалась в шоке. Цена выросла с 2021 года на 120 рублей за килограмм. Откуда такие цены?! Мы уже и так отказались от говядины из-за ее стоимости, а теперь еще от курицы походу придется?! – обратилась в редакцию «КП»–Тюмень» одна из читательниц.

В Тюменской области выросла цена не только курицы, но и говядины. Фото: Виктория Гаврик

Примечательно, что с ноября 2022 года куриное филе выросло в цене на 20 – 30 рублей, или на 8%. Стоимость мяса зависит от бренда, но в среднем ниже 360 рублей мясо курицы купить невозможно. В некоторых магазинах делают скидки на куриное филе и продают его с большим дисконтом.

Корреспондент «КП»–Тюмень» проанализировала цены на мясо курицы в магазинах. Самое дорогостоящее филе продают под брендом «Халиф». Минимальная стоимость у куриного филе собственной торговой марки магазина. Варьируется от 360 до 400 рублей за килограмм.

Согласно данным Минфина, на которые опирается сервис «Ай-мониторинг», в Тюменской области выросла цена не только курицы, но и говядины, а также других продуктов питания. К концу марта 2023 года рост цен зафиксирован в следующих категориях:

– говядина (+0,4%, или 3 рубля);

– сосиски и сардельки (+2%, или 8 рублей);

– рыба (+0,25%, или 1 рубль);

– молоко (+0,3%, или 0,5 рубля);

– сметана (+1,83%, или 5 рублей):

– сыры (+2,54%, или 23,67 рубля);

– яйца (+0,25%, или 0,3 рубля);

– чай (+5%, или 54,95 рубля);

– мука пшеничная (5,13%, или 2,69 рубля);

– вермишель (+1,68%, или 2,01 рубля);

– капуста белокочанная (+1,53%, или 0,5 рубля);

– морковь (+16,59%, или 7,97 рубля);

– яблоки (+4,70%, или 5 рублей).

Экономист ТюмГУ Иван Вилков считает, что цены растут из-за слабого курса рубля и логистических цепочек, которые усложнились в последнее время. Фото: Виктория Гаврик

Экономист ТюмГУ Иван Вилков считает, что цены растут из-за слабого курса рубля и логистических цепочек, которые усложнились в последнее время.

– Производители тратят больше средств на импорт продуктов питания. Кроме еды требуется оборудование, часть которого все еще зарубежное. Стоимость оборудования для предприятий растет, значит, увеличиваются расходы на производство тех или иных товаров. Это накопленная инфляция: дорожают электроэнергия, горюче-смазочные материалы, корма для сельскохозяйственных животных, заработные платы каждый год индексируются. Затраты предприятий увеличиваются, каждый год они закладывают определенную часть в стоимость продукта, чтобы компенсировать издержки, – пояснил экономист.

Напомним, в Тюмени электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости подорожают на 35%.