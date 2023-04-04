В Тюменской области в марте 2023 года на 36,5% выросло количество ДТП

Число смертельных аварий уменьшилось. Фото: Татьяна Коркина

С приходом тепла в Тюменской области количество ДТП с пострадавшими увеличилось сразу на 36,5%. За март сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 187 аварий, в которых погибли шесть человек, а 242 человека получили травмы различной степени тяжести. Примечательно, что за предыдущий год в регионе было зарегистрировано 137 ДТП.

Число смертельных аварий уменьшилось. В 2022 году в марте скончались на дорогах города почти 12 человек. Таким образом, правоохранительные органы выяснили обстоятельства 118 происшествий с пострадавшими 147 людьми в текущем году. При этом в 2021 году силовики выезжали на место ДТП 118 раз.

– В Тюменской области произошло 21 ДТП с участием детей, погибших нет, 25 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

Однако, уточнили в ведомстве, статистику происшествий можно считать предварительной, окончательный подсчет показателей будет известен позже.

Напомним, в Тюмени пьяный водитель иномарки на улице Чекистов не вписался в поворот, снес дорожный знак и перевернулся. На водителя силовики составили административный протокол за пьяное вождение и повреждение дорожного сооружения.