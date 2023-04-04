Праздничные салюты запустят в Тюмени на набережной реки Туры 1 мая и в День Победы

Салюты прогремят в Тюмени 1 мая в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» и 9 мая. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени начали готовиться к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В кулуарах администрации города поговорили о планах на мероприятия к 9 Мая. Традиционно в Тюмени состоится торжественный парад в центре города с прохождением войск Тюменского гарнизона.

В частности, власти запланировали уличные лектории, квесты по историческим объектам Тюмени. Специалистам поручено украсить все уголки Тюмени праздничными конструкциями. По словам мэра города Руслана Кухарука, в школах пройдут дни открытых дверей, а также образовательные учреждения посетят передвижные выставки. Позже в городе прогремит масштабный салют. Фейверк жители смогут наблюдать 1 и 9 мая. Первое световое шоу пройдет в честь присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести».

– Салюты прогремят в Тюмени 1 мая в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» и 9 мая – в честь Дня Победы! – уточнил глава города в своем Telegram-канале.

Планируется шествие «Бессмертного полка» и несколько праздничных концертов в центральной части города.

– В 2023 году салют запустят в местах, какие были и ранее. Традиционно фейерверк жители смогут наблюдать с набережной реки Туры на улице 25 лет Октября. Торжество начнется в 22.00, – заявили в пресс-службе администрации журналисту «КП»–Тюмень».

Как и в прошлом году, мероприятие будет состоять из нескольких актов. Сначала небо озарит пиротехническая открытка, посвященная присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». Пиротехническое шоу выполняется на более низкой высоте, чтобы зрители могли прочитать надписи и полюбоваться изящными элементами.

Во второй части шоу будет небольшая пауза, а потом прогремит десятиминутный праздничный высокий фейерверк, уточнили в мэрии. В это время центральные улицы будут частично перекрыты.

Напомним, в День молодежи и День города в Тюмени власти ограничат продажу алкогольной продукции. Кроме того, спиртосодержащие напитки нельзя будет купить вблизи празднования школьного мероприятия – «Последний звонок».