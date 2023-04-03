Врачи РФ объяснили рост младенческой смертности на 15% в Тюменской области

Смертность в Тюменской области превысила рождаемость по итогам 2022 года. Фото: Виктория Гаврик

Врачи из Тюменской области сообщили о причинах роста младенческой смертности. За прошлый год в регионе умерло 69 новорожденных. Интересно, что в 2021 году было 59 смертей.

Уточним, что в Тюменской области замечен рост и материнской смертности. В 2022 году скончались на операционном столе 6 женщин, в предыдущем году – 5. В департаменте здравоохранения по Тюменской области журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что показатели младенческой смертности в регионе одни из самых низких.

– По показателю младенческой смертности Тюменская область входит в топ лучших регионов РФ, то есть у нас маленькая смертность. Большую долю занимают врожденные пороки развития, – уточнили в департаменте по запросу «КП»-Тюмень».

За прошлый год в Уральском федеральном округе погибли 526 малышей, в 2021 году – 519. Наиболее остро обстоит дело с младенческой смертностью в Свердловской области.

Напомним, что смертность в Тюменской области превысила рождаемость по итогам 2022 года. Так, в регионе на свет появилось за 12 месяцев 17,7 тысяч новорожденных. Примечательно, что за аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 18,5 тысяч малышей.

Отметим, женщины в Тюменской области стали рожать позже. Средний возраст рожениц в регионе составляет 30 – 34 года.