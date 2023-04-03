Жителям Тюмени рассказали, куда обращаться, если соседи жгут сухую траву

Соседи сжигают мусор и сухую траву, которая может перерасти в большой пожар. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В тюменском поселке Березняки местные жители опасаются огня, который может уничтожить их частные дома. Несколько дней тюменцы находятся «между двух огней». Соседи сжигают мусор и сухую траву, которые могут перерасти в большой пожар.

Вблизи поселка находится лес, поэтому есть вероятность, что пламя перекинется на него и он выгорит. Жалобы появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не знаем к кому обратиться и где найти управу. Цыгане засоряют пожарный водоем. Мусор и все бытовые отходы утилизируются в сам водоем, вследствие чего появляются грызуны невероятно больших размеров, стаи бездомных собак и сороки. Председателем было написано письмо в экологическую службу, где был дан ответ, что цыгане являются малочисленным народом. Также существует еще одна немаловажная проблема: они обжигают медные провода или просто жгут неизвестно что. А рядом с нами находится лес с сухой травой», – уточняют жители Тюмени в социальных сетях.

В комментариях люди рекомендуют обращаться с данной проблемой в департамент недропользования и экологии Тюменской области или в полицию. В администрации отреагировали на жалобу местных жителей поселка Березняки.

«Постановлением ТО № 163-п от 31.03.23 года установлен запрет на сжигание мусора, проведение пожароопасных работ с 03.04.23 года. При выявлении очага звонить по тел. 01 (101 с мобильного) или 112 – единый номер вызова экстренных служб. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в соответствии со статьей 20.4 Кодекса наказывается штрафом: на граждан – от 10 000 до 15 000 руб., на должностных лиц – от 30 000 до 60 000 руб., на юридических лиц – от 400 000 до 800 000 руб. Составление административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности возложено на инспекторов МЧС», – прокомментировали ситуацию по запросу «Комсомольской правды» – Тюмень» в мэрии города.

Напомним, что с 3 апреля 2023 года в Тюменской области введен противопожарный режим, в рамках которого жителям запрещено посещать лес или самостоятельно сжигать сухую траву. Отметим, что за последние сутки в регионе зафиксирован 21 ландшафтный пожар, 11 удалось устранить.