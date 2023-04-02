Концерт «Отпетых мошенников» в Тюмени 1 апреля 2023 года: как прошло выступление легендарной группы

Группа «Отпетые мошенники» в Тюмени Фото: Юлия Кучеренко

Питерские парни, покорившие всю страну своими хитами, сегодня выступили в Тюмени, исполнив свои самые популярные песни: «Девушки бывают разные», «А у реки», «Всяко-разно», «Насосы», «Обратите внимание», «Люби меня, люби». Поклонники не умолкали на протяжении всего выступления, активно подпевали и вообще делали все то, что полагается фанатам.

Фото: Юлия Кучеренко

«Мошенники» Сергей Аморалов и Алексей Радченко, дали «горячий» концерт в баре Сережи Жукова. Поклонники группы, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов пришли поностальгировать по юности и первым поцелуям в пионерлагерях. Несмотря на то что выступление парней пришлось немного подождать, зрители не скучали и заполнили весь танцпол, а не давали им скучать тюменский вокальный дуэт «Neмодные». Евгений Подкопаев и Кристина Юртова заводили толпу ультрамодными хитами.

На концерте собралось очень много людей, зал был полностью заполнен, но и это не помешало фанатам культовой группы танцевать под любимые треки. Выступление прошло в тёплой атмосфере: тюменцы были в восторге от живого исполнения нашумевших хитов и подпевали музыкантам всем залом. А после выступления артистов, гостей ждала зажигательная дискотека 90-х.

Фото: Юлия Кучеренко

- Сегодня они уже не так популярны, как в начале двухтысячных, но я хотела посетить их концерт и развеяться. Я окунулась в ту атмосферу — начала 2000-х, в своё детство. Несмотря на то что участники группы уже мало напоминают тех попсовых мальчиков, которые выступали больше 25-ти лет назад, они по-прежнему полны сил и энергии. Всё было здорово, не считая тесноты на танцполе - поделилась впечатлениями о концерте тюменка Алсу Закирова.

Напомним, официально группа «Отпетые мошенники» образовалась в 1996 году. В золотой состав группы входили: Сергей Аморалов (Суровенко), Том Хаос (Вячеслав Зинуров) и Гарик (Игорь Богомазов). Сейчас из «стареньких» в группе остался лишь Сергей Аморалов - человек, некогда пленявший девичьи сердца романтичным взглядом и дерзко подбритой бровью. С 2021 года вместе с Сергеем выступает бывший хореограф и музыкант Алексей Радченко.

То, что Алексей прекрасно двигается было заметно невооружённым взглядом, чего только стоит его танец во время исполнения песни «Не говори мне ничего», своими плавными движениями он покорил сердца фанатов. В коллективе, как отмечают многие фанаты бойз-бенда, Радченко копирует образ Тома Хауса: носит тёмные очки, выходит на сцену с мегафоном и выбирает похожий стиль в одежде. Нынешний состав группы вполне сочетаем, ребята зажигают, заводят толпу и влюбляют в себя и свои песни.

Накануне концерта музыканты погуляли по тюменской набережной, а на самом выступлении Сергей Аморалов отметил, что Тюмень, как и много лет назад, остаётся очень классным городом, в который хочется возвращаться снова и снова.

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