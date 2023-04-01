Первые 10 лет в сфере юмора – это любимая, но не оплачиваемая работа!

Фото: Артем Муратов, соцсети

В День смеха Артем Муратов – шоумен, юморист, участник команды КВН «Союз», чемпиона высшей лиги КВН-2014, дал интервью «КП-Тюмень».

– Каким Вы были в детстве, в школьные годы? Скромным и застенчивым или душой компании и юмористом?

– И то, и другое во мне присутствовало. Все зависело от того, в какой компании людей я нахожусь в данное время. Если это малознакомые люди, то я, конечно, не вел себя как душа компании. А с друзьями и одноклассниками я был достаточно веселым.

– Разыгрывали ли Вы друзей, родственников? Как именно?

– Не могу похвастаться тем, что я в мастер розыгрышей. Все обычно, как у всех. За розыгрыши у нас в команде отвечает Александр Алымов, мой друг и коллега. Вот он о розыгрышах может рассказывать целый день.

– Сложно ли попасть КВН-движение, как в нем удержаться и забраться на «гребень волны»? Что для этого нужно: везение, талант, спонсорская поддержка?

– Достаточно сложно. Во всяком случае, я сейчас говорю о том движении, которое было в те годы, когда я участвовал в играх КВН. Конкуренция бешеная: нужно было приехать и удивить кучу людей на международном фестивале команд КВН «КиВиН» в Сочи, который проходит ежегодно. Обычно туда съезжаются более 500 команд. И все они творческие, талантливые, веселые и так далее.

Тем не менее мы (команда КВН «Союз») знали, что для нас КВН – это больше, чем развлечение и общение. Мы хотели заниматься юмором, шоу-бизнесом профессионально, для нас это было работой. Да, пока не оплачиваемой, но в перспективе мы понимали, куда идем и чего хотим. И мы этого добились – команда «Союз» в 2014-м году стала чемпионом сезона.

Каждый из нас шел к этой победе достаточно долго: примерно 10 лет.

А что для этого нужно – везение, талант или спонсорская поддержка – считаю, что везения недостаточно. Главное – талант и спонсорская поддержка. Я бы еще сюда добавил трудолюбие, усердие. Если ты трудолюбив и готов, несмотря ни на что, иди до конца, то и финансовая поддержка обязательно появится!

Фото: Артем Муратов, соцсети

– Вспомните курьезные случаи из КВН-ской жизни? Как выходили из создавшейся ситуации?

– Их было очень много. В основном, курьезы случались на гастролях, например, когда у меня в танце рвались брюки, и я все выступление на сцене аккуратненько так двигался, чтобы зрители ничего не заметили. Помню, участник команды «Союз» Айдар Гараев упал в обморок перед тем, как нам нужно было выходить «показываться» Александру Васильевичу Маслякову. Мы Айдара откачали, потом вышли без него, объяснили ситуацию Маслякову и кое как выступили без Гараева.

Еще один раз Саша Алымов упал в оборок прямо на сцене перед зрителями. Это случилось в миниатюре, где у Александра, после открытия ширмы, должно было быть красное лицо. Он напрягался, задерживал дыхание и в результате упал в обморок на стуле, но быстро пришел в себя.

Разыгрывали друг друга с ребятами на гастролях: подвешивали банан на микрофон, мне специально нарезали музыку таким образом, чтобы я танцевал очень долго.

– Сложно ли придумать хорошую шутку за минуту? Вообще, хорошая шутка – та, что тщательно продумана или больше талантливая импровизация?

– Нет, не сложно, если у тебя есть на это вдохновение. Все должно сойтись в одной точке: время, настроение и момент, когда кто-то эту удачную шутку запишет. Разные случаи бывали: и за одну ночь можно написать полноценное большое смешное выигрышное выступление, а можно мучиться месяцами и выдать проигрышный номер.

Главное – это вдохновение, азарт. Мы старались не терять юмористический запал, всегда держать себя в тонусе. Конечно же, без трудолюбия тоже никуда, но за минуту еще как можно написать хорошую шутку! Это одновременно и то, что запланировано, и импровизация.

Часто и слов не нужно вообще. Есть знаменитые на весь мир комики, которые смешили молча. В моих танцах, по сути, тоже нет шутки, но тем не менее много юмористического, и зрителей веселит эта визуальная картинка.

Каждая команда КВН «берет» чем-то своим. К примеру, Михаил Галустян больше актер, чем автор шуток, а команда КВН «Прима» отличается литературным юмором.

Фото: Артем Муратов, соцсети

– Следите ли Вы сейчас за развитием КВН-движения? Кого из команд можете выделить?

– К сожалению, или к счастью, нет. Смотрю КВН только тогда, когда меня приглашают на игры – ведущим либо в жюри. Специально первый канал не включаю, чтобы КВН посмотреть, поэтому выделить какую-то команду не могу. Пропал интерес.

Может, потому, что мы придумываем шутки постоянно, все время «варимся» в юморе, поэтому хочется отвлечься от него во внерабочее время.

Я ни в коем случае не утверждаю, что КВН – некачественный продукт, я просто за ним сейчас не наблюдаю.

Безусловно, в связи с создавшейся ситуацией в мире на телевидении очень много цензуры, и сейчас не так просто сделать «зубастое» выступление.

А нам, к счастью, разрешалось остро шутить о политике. КВН стал «беззубым», и это печально.

– Кумир миллионов Александр Масляков-старший: какой он?

– Достаточно строгий, но справедливый. На удивление, очень адекватный. Почему на удивление? Дело в том, что человеку много лет, а он досконально разбирается не только в юморе, но и понимает абсолютно точно, что будет смешным или совсем не смешным в определенных реалиях. И чаще всего он оказывался прав.

Так, визитная карточка нашей команды – «Социальная рок-опера». Еще до просмотра этого номера Масляковым редакторы КВН предлагали вырезать рок-оперу, якобы, это опасно или не смешно. А Масляков посоветовал, наоборот, сделать звук погромче, чтобы подать номер четче. Поверил в нас и на свой страхи риск пропустил «Социальную рок-оперу» в эфир. И все сработало! Масляков – великий человек на самом деле.

– Юмор меняется или нет с течением времени? Как именно? Над какими событиями настоящего времени Вы бы могли посмеяться сейчас? А через 20 лет?

– Разумеется. Все течет, все меняется. Даже то, что нас веселило 20 лет назад, сейчас вряд ли уже развеселит. Конечно, есть и бриллиантовые шутки, которые во все времена актуальны. Тем не менее, если посмотреть, к примеру, старые, прямо очень старые выпуски КВН, то нынешнему зрителю они будут совсем не смешны. Соответственно, так же будет и с современным КВН через много-много лет, если, конечно, к тому периоду это движение будет еще существовать.

Мало над какими событиями настоящего времени я могу посмеяться сейчас.

А через 20 лет я бы, наверное, посмеялся, как я отвечаю на эти вопросы и рассуждаю о юморе. Я стану, надеюсь, мудрее, и мне покажется, что я говорил глупости.

Фото: Артем Муратов, соцсети

– Юмор и политика: друзья или враги?

–Хотелось бы верить и было бы намного проще жить, если бы они были друзьями. Однако в какой-то момент юмор и политика становятся врагами. Тут еще смотря какая шутка, если она очень смешная и подана под правильным «соусом», то ее дозволительно сказать, и даже официальные лица посмеются над ней.

Яркий тому пример – «Социальная рок-опера» нашей команды. На следующий день после эфира и в газетах, и на сайте «Форбс» на первой странице написали, что «под Эрнстом (директор первого канала) зашаталась кресло», допущена шутка, которая не должна была звучать» и так далее.

Нам звонили различные СМИ и просили прокомментировать это. В общем, рок-опера произвела фурор.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков потом подчеркнул, что глава государства нормально относится к юмору.

– Чувство юмора – это врожденное качество или приобретенное? И можно ли развить его в себе?

– Думаю, больше врожденное качество, но и приобретенным тоже может стать. Каждый может научиться писать шутки, если заниматься этим не один год. Это достаточно трудно, но осуществимо.

Развить в себе чувство юмора можно. И для этого необязательно играть в КВН. Есть и другие способы: камеди-батлы, актерское мастерство.

Когда мы играли в КВН, даже Интернета не было. Сейчас гораздо проще научиться всему, что хочешь.

– Ваше чувство юмора, способность шутить помогает или мешает в семейной жизни, дружбе, работе?

– Чувство юмора всегда всем и везде помогает, потому что каждый человек любит посмеяться и расслабиться. Конечно, есть бестактные шутки, нужно понимать, где и в какое время пошутить, чтобы никого не обидеть. Юмор злым быть не должен.

При любой конфликтной ситуации с близким человеком можно «выкинуть» то, что его гарантированно рассмешит. И подобное было в моей жизни, в том числе супружеской. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь: это отличный антидепрессант!

– На Ваш взгляд, девушки по-прежнему любят простых романтиков и веселых парней или принц должен «прискакать» на очень дорогом автомобиле с бриллиантовым кольцом в руках?

– А это уже зависит от девушек. Кто-то выбирает «с милым рай и в шалаше», а кто-то знает, чего хочет от жизни в плане материальных благ и целенаправленно идет к этому. Во все времена девушки разные и хотят разного. Счастье, когда любовь и благосостояние идет в комплекте. А можно выйти замуж за любимого, но бедного, и вместе добиться успеха.

– Вы много лет жили в Новом Уренгое, Тюмени. Теперь живете и работаете в Москве. В душе вы тюменец или москвич?

– Больше 20 лет я жил в Новом Уренгое. Учился в филиале ТюмГУ, затем доучивался последние два курса уже в областной столице.

Всегда говорю, что я сибиряк. И Новый Уренгой, и Тюмень воспитали меня, сделали таким человеком, какой я есть сейчас.

Четвертый год живу в Москве, потому что мы живем там, где работаем. И постепенно, «варясь» в «кухне» мегаполиса, сам становишься москвичом, пусть даже не коренным.

– Ваши пожелания читателям «Комсомольской правды-Тюмень» в День смеха

–Умейте смеяться над собой! Самоирония – одно из главных качеств личности. Можно с юмором смотреть на свои недостатки, просчеты и исправлять их. Пусть царит юмор, а не амбиции! Всем желаю добра!

Фото: Артем Муратов, соцсети

Справка «КП»:

«Союз» — поющая команда, характерной чертой которой является исполнение так называемых «карапуль» (музыкальных пародий) и просто забавных фрагментов, часто обрываемых дежурным «Так, стоп!». Пародии основаны на известных песнях, иногда включают большое количество каламбуров и шуток на политическую и социальную тему (часто находящихся на «грани фола»). Постоянные образы:

Кирилл — конферансье, объявляющий в пародийном ключе состав команды; недовольный художественный руководитель, прерывающий выступления команды;

Айдар — «мачо», пытающийся соблазнить Лёлю;

Александр — образ любителя алкоголя;

Артём — главный танцор команды;

Виктор — автор грубых шуток и каламбуров;

Лёля — наиболее серьёзный персонаж в команде, поющая об отношениях женщин с мужчинами.

Команда КВН «Союз» основана в 2011 году из участников команд «Моль» (Шадринск) и «Гарвард» (Новый Уренгой). Капитан команды Айдар Гараев в 2011 году играл в составе команды «Кефир» (Нягань). Впервые команда «Союз» вышла на сцену на Сочинском фестивале 2011 года.

В 2012 году «Союз» выступал в Премьер-лиге. Команда дошла до финала и стала вице-чемпионом, уступив Сборной Физтеха. Несмотря на это, «Союз» попал в Высшую лигу по специальному приглашению, минуя фестиваль в Сочи. В том же году команда впервые отправилась на фестиваль «Голосящий КиВиН» в Юрмале и получила большой КиВиН в светлом (2 место).

С 2013 году Союз выступает в Высшей Лиге. В 1/8 финала союз занимает первое место, показав номер «Социальная рок-опера». Однако уже в следующей игре команда заняла последнее место и выбыла из сезона. На фестивале в Юрмале команда получила президентского КиВиНа (спецприз).

Наиболее удачным для команды оказался сезон 2014 года. Команда заняла второе место в 1/8 финала, показав номера «Бар Семёна» и «Война и мир за 4 минуты», но проиграв сборной города Мурманска. Но уже в следующей игре Союз выиграл, показав «Номер с претензией на санкции» и МДЗ «В квартире мэра одного города». В полуфинале Союз набрал максимальный балл, показав СТЭМ про Ивана Сусанина с Николаем Дроздовым и КОП «Выйду ночью в поле с конём, версия коня». Таким образом, команда прошла в финал, минуя Кубок мэра Москвы. В финале Союз занял первое место и объявил о своём уходе из Высшей лиги.

В том же 2016 году команда завершила свою карьеру и с 2017 по 2021 год вела шоу «Студия СОЮЗ» на канале ТНТ.

В 2021 году команда в оригинальном составе, но уже под названием «Студия СОЮЗ» приняла участие в новом юмористическом командном шоу «Игра».