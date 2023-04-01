«Перевернутый» автомобиль и «уход» мужа к подруге

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Шутки бывали разные: не только добрые и веселые, но и до слез обидные.

Тюменку Наталью С., по ее воспоминаниям, однажды разыграла близкая подруга.

– Позвонила мне и сказала: «Здравствуйте, Наталья Александровна, вас беспокоят из Тюмени. Хотела бы сообщить вам, что ваш муж к вам больше не приедет, а приедет ко мне, (выдержала паузу) М…ой Светлане (это её настоящее имя). Но что я могла прокрутить в голове за эту малюсенькую паузу, никто даже представить себе не может! Тем более муж работал тогда в Тюмени, а жили мы в Ялуторовске. Как я не узнала голос подруги, до сих пор понять не могу! – вспоминает женщина.

У Анны Русаковой страсть к розыгрышам отбили еще в детстве. В прямом и переносном смысле.

– Была у меня тогда подружка Наташка. Идем мы с ней однажды из кинотеатра. И предлагаю ей: «Давай разыграем твою маму? Я сообщу ей, что тебя сбила машина насмерть. Для убедительности слезу пущу. А потом скажу, что пошутила. Все обрадуются, и будет очень весело!».

Наташка согласилась, спряталась за дерево. Я сообщила тете Тане, матери Наташи, рыдая, «печальные» новости. Тетя Таня вся побелела и упала в обморок. В общем, когда она пришла в себя, то не обрадовалась, а гонялась за мной, чтобы отшлепать. И дома мне досталось от своей мамы, отходила меня выбивалкой для ковров.

У Екатерины Корнеевой летом брат решил больше двигаться, поэтому автомобиль свой оставлял на парковке во дворе, а сам ходил на работу пешком.

Екатерина увидела на объездной дороге машину, такой же марки и цвета, но съехавшую в кювет, сфотографировала ее и прислала снимок брату с вопросом: «Что случилось?» Брат очень сильно перепугался тогда.

Тюменка Анастасия Комарова признается, что у нее плохо с чувством юмора.

– Мои близкие знают об этом. Я не люблю розыгрыши. Разрыва отношений, конечно, не последует, но они понимают, насколько меня это расстроит.

В какой-то степени розыгрыш – это обман. А для меня это не приемлемо. Шутки и ирония – это другое дело. Хотя один раз было такое: позвонил муж подруги и сказал, что они разводятся. Их семья жила в другом городе, и среди окружающих считалась крепкой, поэтому такое известие было шоком. По версии мужа подруги, она уехала ко мне в Тюмень. Но я-то понимаю, что её здесь нет. Выгораживала подругу, как могла. Это длилось часа два. Постоянные перезвоны. Она на звонки не отвечает. Я не знаю, что и думать. Всех подняла на уши. А оказалось, это был розыгрыш. Сильно я тогда на них выругалась. Довели меня до белого каления.

Бывает, что муж пошутит. Спрошу у него: «Хлеба купил?» Отвечает: «Нет». Одеваюсь, иду за хлебом. Выхожу, а на входной двери пакет с хлебом висит. Понимаю, что разыграл меня, покажу ему кулак, улыбнусь и дальше живём. Но вообще не люблю всего этого. Очень я доверчивая. И всегда спешу помочь. А когда понимаю, что меня разыграли, неприятно становится. И совсем не смешно.

Муж Оксаны Соболевской вырос в Татарстане. Однажды звонит родителям, якобы из Тюмени, а сам уже стучит им во входную дверь. Такой был приятный сюрприз.

– Меня часто по мелочам разыгрывал. Допустим, просит: «Принеси, пожалуйста, ножницы из тумбочки!». Я иду за ними, открываю ящик, а там лежит для меня подарочный сертификат на массаж, – рассказывает тюменка. – А как-то раз уехал, якобы, на охоту, а через пару дней возвращается на новом автомобиле.

Дмитрий Карпов вспомнил, как их, первоклассников, разыграла преподаватель в школе.

– Лариса Николаевна, первая учительница, при всей миловидности в душе была садистом. Иначе объяснить жестокость её первоапрельского розыгрыша не могу.

Утро, первый класс «Б» тюменской гимназии. На второй парте сижу я и, кажется, Марина. На остальных партах другие, менее интересные дети. Первый утренний урок – чтение.

В первом классе всё просто: сказали читать – ты читаешь. Вот мы и читали что-то там из Толстого для детей. И тут в класс зашла учительница из параллельного класса. Мы насторожились.

– Лариса, а почему они у тебя сидят? – вопрошает гостья. – Сегодня же праздник, я своих отпустила ещё в самом начале.

– Так вот, раз пришли уже, пусть хотя бы чтение досидят, а потом отпущу, понятное дело.

Мы возликовали. Куда там читать? Неожиданный выходной посреди недели нарисовался! Кто ж знал, что первое апреля – такой прелестный день? Класс радостно завозился, шумным шёпотом передавая новость. Лариса Николаевна прервала шебуршание хлопком ладони по столу. Время чтения.

А после урока учительница нас выстроила парами и сказала вести себя прилично, раз такое дело. Мы старались изо всех сил, но всё равно подскакивали на месте от нетерпения и сучили ножками, экое счастье подвалило!

Лариса Николаевна открыла дверь класса, вдохнула и... закрыла её обратно. И сказала:

– С первым апреля, дети, это была шутка. На самом деле это обычный рабочий день, никто не отдыхает. Садитесь на свои места, готовимся к математике.

Такого разочарования я не испытывал долго. Пожалуй, до восемнадцати лет, когда хвалёный и ожидаемый секс оказался не таким уж клёвым.

Мы завздыхали, разочарованно заныли. Но делать нечего, пришлось садиться за парты....

А после математики я сбежал. В первый раз в жизни сбежал после уроков. Не смогла настроившаяся на свободу душа смириться с неволей. Глядишь, если б не этот случай, вышел бы из меня толк. А так... Эх.