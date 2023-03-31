В Тюмени электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости подорожают на 35%

С марта производители и импортеры должны маркировать никотиносодержащие жидкости, электронные сигареты и вейпы. Фото: Виктория Гаврик

Электронные сигареты и вейпы в специализированных магазина Тюмени с 1 апреля подорожают в полтора-два раза. Об этом журналисту «Комсомольской правды Тюмень» рассказал собственный источник.

— Из-за нового закона жидкости для вейпов производителям с 1 марта 2023 года нужно будет их маркировать. Завод будет на акцизную продукцию поднимать стоимость. Производители начнут тратить больше средств на бумагу для акциза, проверки. Если жидкость ранее стоила около 400-450 рублей, после изменений ее начнут продавать от 600 рублей за банку. Таким образом, цена увеличится на 30-35%. Это касается всех линеек. Правительство планирует увеличить стоимость, тем самым возможно исключить процент несовершеннолетних покупателей. С апреля все заводы будут переходить на объем жидкостей до 10 миллилитров. Чтобы не потерять клиентов, компании начнут продавать банки объемом около 10 миллилитров, — рассказал инсайдер в беседе с «КП-Тюмень».

Напомним, с марта правительство РФ опубликовало постановление, в котором говорится, что производители и импортеры должны никотиносодержащие жидкости, электронные сигареты и вейпы маркировать, а также регистрировать их специальным знаком «Честный ЗНАК». Интересно, что полный запрет на продажу немаркированных товаров вступит в декабре 2023 года.

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