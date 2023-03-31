Поздравить джинсы и достать до звезд: 10 вещей, которые нужно успеть сделать этой весной

Фото: архив "КП"

Весна в самом разгаре. От снега погода почти избавилась, а солнце светит все ярче, напоминая о том, что пора выбираться из зимней спячки и начать активничать по всем направлениям. Предлагаем стартовать с простого мини-плана – десять идей, которые помогут сделать эту весну особенной и запоминающейся. Это, как говорится, то, что доктор прописал от хандры.

1. Внезапно отпраздновать

Фото: архив "КП"

Выбрать удивительный праздник и весело отметить его вместе с друзьями – отличный вариант для того, чтобы раскрасить будни и привнести в жизнь новые эмоции. Благо, таких поводов можно найти на любой вкус и настроение. Например, День рождения джинсов, Всемирный день блондинок, День без носков, День поезда и многие другие. Выбирайте любой! Кто знает, возможно, это станет вашей традицией.

2. По уши влюбиться

Фото: архив "КП"

Весной пробуждается не только природа, но и чувства. Помните, каково это, когда в животе бабочки, а сердце переполнено нежностью? Даже если любовь уже имеется – растрясите воспоминания, вернитесь в свой конфетно-букетный период и влюбитесь заново. Ну а тем, кто одинок, советуем выходить в свет, больше общаться и не отметать идею с приложениями для знакомств. Они, по статистике, очень даже популярны. Интерес к таким сервисам возрастает уже с 14 февраля и не сдает позиций до самой осени. Кстати, с быстрым мобильным интернетом от МегаФона и странички потенциальных половинок будет намного удобнее просматривать, а значит, шансы встретить свое счастье увеличиваются в разы.

3. Засмотреться добрым кино

Фото: архив "КП"

Посмотрите легкие и вдохновляющие фильмы или пересмотрите свои любимые. Словом, составляйте личные подборки и проводите вечера с удовольствием. Тяжелыми темами советуем не загружаться, выбирайте комедии, фильмы с хэппи-эндом, добрые сказки и мультфильмы – так получится без труда настроиться на позитивную волну. Можно, кстати, зайти в онлайн-кинотеатр START и посмотреть «Чебурашку», если так и не успели выбраться в кинотеатр на этот фильм. Здесь же можно засмотреться сериалами – и отечественными, и зарубежными.

4. Открыть город по-новому

Фото: архив "КП"

Пора впустить в жизнь новые открытия. Начните с необычных мест, таких, где вы еще не бывали. И мы сейчас не о кафе, музеях и маркетах, а о классных смотровых площадках, атмосферных дворах, уютных улицах и природных красотах, не требующих особых материальных затрат. Есть свое авто или друзья за рулем – дерзайте! Устройте опрос среди знакомых, например, откуда открываются шикарные виды, и в путь. Уверены, для бывалых пешеходов тоже найдутся потайные уголки в родном городе. И не забудьте сразу поделиться ими в соцсетях или показать всем в прямом эфире. Сделать это можно быстро, благодаря прокаченной в городе сети. Так, совсем недавно МегаФон улучшил связь и ускорил интернет в 240 локациях Тюмени: в центре, спальных районах, аэропорту Рощино, на ипподроме, городской эспланаде, в десятках скверов, Затюменском экопарке, на Цветном бульваре, в Гилевской и Ватутинской рощах.

5. Разбарахлиться и пошопиться

Фото: архив "КП"

Пусть звучит банально, но без этого в новый сезон не ворвешься. Потому смело открывайте шкаф, собирайте вещи с виртуальной пометкой «когда-нибудь надену» и отвезите, не жалея, в любой центр сбора для нуждающихся. Легко сказать? А вы попробуйте сделать! И не просто так, а с обещанием того, что на место старых и уже ненужных вы положите новые. Да, ловите подсказку, что там в тренде весной 2023-го: скинни, платья-футляры, серые брюки, юбки длины макси и мини, а еще тотал-деним и черное кружево. У мужчин в моду вернулись галстуки, утилитарный стиль (карго, футболки, анораки с молниями и объемными накладными карманами), клетка и вестерн-бутс – казаки.

6. Взять себя в руки

Фото: архив "КП"

Самое время приводить себя в форму, дабы летящей походкой выйти из мая. Помимо походов в фитнес-клуб можно составить рациональную схему питания, найти ПП-рецепты, начать тренировки с помощью мобильных приложений. Бег, йога, пилатес, зарядка на любой вкус и цвет, завтраки, ужины и обеды – главное, выбрать из всего этого то, что действительно нравится. Кстати, по данным анализа Big Data МегаФона тюменцы уже начали работать над собой. В марте трафик на сайты по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания, товаров для спорта вырос на 20% к началу года. А чтобы можно было пользоваться всеми приложениями онлайн без заморочек, связисты нарастили скорость в 4G и в Тюмени, и в районах.

7. Открыть дачный сезон

Фото: архив "КП"

Даже если вы никогда не имели дел с рассадой, семенами и прочими составляющими садово-огородной темы, советуем попробовать. Отсутствие дачи – не отговорки. Устроить мини-сад можно и на подоконнике. Зелень, черри, огурцы – что только не выращивают экспериментаторы в условиях своих квартир. Согласитесь, здорово, когда все для салата выращено своими руками с душой и любовью (и с какой гордостью все это вы будете нарезать). Да и что мы все о еде, можно постараться вырастить, скажем, цветы или целое деревце, которое с апреля по октябрь получится высадить в открытый грунт – а это уже самая настоящая традиция.

8. Познавать и наполняться знаниями

Фото: архив "КП"

Пока не наступили летние дни и ночи, когда с прогулки не хочется возвращаться домой, ловите возможность научиться чему-то новому. Запишитесь на курсы повышения квалификации, сходите на мастер-класс по рисованию, к лету научитесь готовить на мангале, плавать или играть на любимом музыкальном инструменте, попробуйте себя в вокале, кондитерском искусстве, начните слушать подкасты и аудиокниги или просто – больше читать. Вот увидите, все знания, которыми вы напитаетесь этой весной, обязательно пригодятся в будущем.

9. Устроить гастротур или неделю вкусной и полезной еды

Фото: архив "КП"

«Истинное счастье – в еде» – так считают прославленные британские ученые, которые уверены в том, что многие продукты способны улучшать настроение и пробуждать любовь к жизни. Проверить, так это или нет, несложно, и весна – подходящее время для гастрономических экспериментов, приводящих тело и душу в тонус. Любите есть вне дома – отыщите интересные общепиты по карману, изучите кухню и составьте график посещения заведений на неделю. Предпочитающие готовить все своими руками – составляйте собственное меню, закупайтесь продуктами и создавайте кулинарные шедевры для себя и близких. А можно выбрать оба варианта и получить двойное удовольствие.

10. Дотянуться до звезд

Фото: архив "КП"

Запомните эти даты – 22-23 апреля. В эту ночь хватайте свои домашние телескопы (или просто хватайте себя) и мчите подальше от огней мегаполиса, чтобы понаблюдать за потоком Лириды, первым звездопадом в этом году. Заметите яркое свечение, за долю секунды промелькнувшее в темном небе – вам повезло, загадывайте желание. Даже не сомневайтесь, оно непременно сбудется. Мы проверяли.

Кстати, если вдруг влюбитесь в звезды, захотите почаще смотреть на небо и узнать о космосе еще больше, совсем не обязательно тратиться на телескоп. Скачайте на смартфон специальное приложение, с которым в режиме онлайн можно изучать звездное небо или даже стать пилотом космического корабля, чтобы увидеть Солнечную систему. К слову, у нас такое приложение в редакции есть, с интернетом МегаФона мы скачали его менее чем за минуту.