За пять лет продукты к Пасхе в Тюмени подорожали в среднем на 40%

С 2018 году пасхальный хлеб увеличился в стоимости на 40% или на 100 рублей. Фото: Виктория Гаврик

Специалисты Росстата проанализировали стоимость продуктов к празднику и пришли к выводу, что в этот раз Пасха тюменцам выйдет дороже.

Пасха – древнейший и очень важный христианский праздник. В этом году он отмечается 16 апреля. В Воскресение Христово главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Тюменьстат опубликовал средние цены на основные продукты.

В христианстве яйцо толкуется как начало жизни и воскресения. Поэтому на праздник верующие красят куриные яйца. В 2023 году за десяток куриных яиц жителям Тюменской области в среднем придется отдать 85 рублей. Примечательно, что еще пять лет назад этот продукт стоит около 65 рублей за десяток. Таким образом, рост цен зафиксирован в пределах 30%.

Чтобы подать на стол куличи – еще один из главных символов Пасхи, тюменцам необходимо приобрести ингредиенты для теста. Килограмм сахара с 2018 года подорожал на 50% – с 30 до 60 рублей.

В христианстве яйцо толкуется как начало жизни и воскресения. Фото: Виктория Гаврик

Аналогичная ситуация с молоком. В 2018 году литр можно было приобрести за 55 рублей, а теперь оно стоит в пределах 68 рублей. Таким образом, этот ингредиент подорожал на 23%. Масло сливочное массой 100 граммов за пять лет выросло в цене на 39% – с 61 до 85 рублей.

Отметим, что в 2023 году жителям Тюменской области за пасху придется заплатить около 300 – 350 рублей. С 2018 году пасхальный хлеб увеличился в стоимости на 40%, или на 100 рублей.

Если покупателю в 2018 году для приобретения каждого вида продуктов на Пасху требовалось 250 рублей, то спустя 5 лет цена увеличилась на 100 рублей. Рост почти на 40%.

– За последние 5 лет цены на всё сильно выросли, но вы правы, что перед праздниками эти продукты могут подорожать. Это как перед новогодним торжеством некоторые торговые сети на определенные продукты питания повышают цены. Яйца могут подорожать, но ценовая политика разная, некоторые поднимают стоимость, некоторые придерживают. Многие жители перед праздником раскупают яйца, а производители и торговые сети пользуются спросом. За пять лет накопленная инфляция растет: дорожают электроэнергия, горюче-смазочные материалы, корма для сельхозяйственных животных, заработные платы каждый год индексируются. Затраты предприятий растут, каждый год они закладывают определенную часть в стоимость продукта, чтобы компенсировать издержки и выйти на прибыть, – рассказал экономист и преподаватель Тюменского государственного университета Иван Вилков.

Напомним, что перед самим праздником Пасхи у православных граждан идет пост.