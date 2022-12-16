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Туризм16 декабря 2022 6:46

На «Пятнице» показали выпуск передачи «Пробный переезд» про Тюмень

Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев посетили несколько интересных мест газовой столицы.
Екатерина БАЙКАЛОВА
Съемки "Пробного переезда" прошли в Тюмени. Фото: скриншот из выпуска телепрограммы.

Съемки "Пробного переезда" прошли в Тюмени. Фото: скриншот из выпуска телепрограммы.

На телеканале «Пятница» наконец вышел выпуск программы «Пробный переезд». Звездные ведущие испытали на себе переезд в лучший город на земле.

Так, Анфиса Черных рассмотрела несколько вариантов жилья. Например, квартиру в центре столицы, а также дом-землянку. Посетила местный рынок, оценила выбор деликатесов и даже научилась готовить рыбу и дичь.

Фото: скриншот из выпуска телепрограммы.

Фото: скриншот из выпуска телепрограммы.

А вот Антону Зайцеву пришлось сложнее. Он поработал на заводе по переработке нефти, испытал все прелести тюменской бани и прошел определенный обряд. Кроме того, он посетил термальные источники, а «вишенкой на торте» стал Тюменский индустриальный университет, где ведущий занялся кузнечным делом.

К слову, Тюмень не первый раз «мелькает» на крупных телеканалах. Так, ранее мы писали, что 11-летний тюменец Костя Кобзев попал в финал шоу телепрограммы «Кондитер.Дети». Он испек торт в виде нефтяной вышки и покорил сердца жюри.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что молодая пара из Тюмени стала участницей шоу «Четыре свадьбы». На торжество тюменцы потратили 600 тысяч рублей.

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