В Тюмени УК начали массово проводить перерасчет за ОДН

В Тюмени за последний год коммунальные платежи выросли почти на 15%. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени уже начали получать апрельские квитанции за коммунальные услуги. Некоторые оказались обескуражены цифрами, которые там значатся. В России изменились нормативы расчета на общедомовые нужды с 1 марта 2023 года. Тюменцы опасаются, что теперь долги соседей, которые не платят за услуги ЖКХ, будут оплачивать другие жильцы. Собственники отмечают, что в квартирах одинаковой площади суммы перерасчета отличаются.

Разница в квитанциях достигает несколько сотен рублей.

– За воду 530 рублей, за электричество 75 рублей. Пытаюсь выяснить, нормальные это цифры? Нам посчитали по нормативу. Но ведь счетчики общедомовые есть. Почему по нормативу? – возмутилась жительница Тюмени и поделилась своим недовольством в социальных сетях.

Напомним, общедомовые нужды – это электричество, отопление, вода в подъездах и платежи за опрессовку труб и отведение сточных вод. Графа ОДН расположена под пунктом «Содержание жилья».

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и в региональную Госжилинспекцию.

– Нормативы действительно есть, потребления нормативных ресурсов в местах общего пользования, они сегодня установлены и в расчетах применяются. Жители оплачивают по индивидуальным приборам учета потребления коммунальных ресурсов, но иногда они не совпадают с показателями общедомового прибора учета. Сейчас за квартал специалисты будут проводить перерасчет. Нормативы на сегодняшний день установлены, но вышло постановление правительства РФ, где прописана методика их расчета. Мы проводим работу по их актуализации, нового в них пока ничего нет. Нормативы не изменились, поменялся порядок расчета. Со своей стороны работу по нормативам и актуализации мы проводим, – прокомментировал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков в разговоре с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Евгений Карташков порекомендовал журналисту за подробной консультацией по этому вопросу обратиться в пресс-службу Госжилинспекции Тюменской области. В ведомстве специалисты попросили направить запрос. В ближайшее время редакция опубликует их ответ.

Отметим, что в Тюмени за последний год коммунальные платежи выросли почти на 15%. Сначала власти подняли тарифы на услуги ЖКХ в середине 2022 года в среднем на 4-5%. Позже правительство РФ утвердило новые тарифы с индексацией еще +9%.