«Для ребенка это источник радости»: психолог из Тюмени рассказала, почему школьники курят вейпы

Многие родители задумались о поведении своих детей и их будущем. Фото: Татьяна Коркина

Скандал в школе № 30 в Тюмени, который произошел в начале этой недели, взбудоражил общественность. Многие родители задумались о поведении своих детей и их будущем. Напомним, в тюменской школе старшеклассники устроили драку в туалете из-за вейпа. Одному из ребят сломали нос.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» поговорила с семейным психологом Ольгой Соколовой и задала вопросы, почему детей в нынешнее время так привлекают вредные привычки и как взрослые могут оградить своих чад в 21-м веке от курения и алкоголя.

– Это потребность детей казаться взрослыми. Таким образом они проявляют себя – с помощью алкоголя, курения и других вредных привычек. Также вейп для многих подростков сейчас является способом расслабления, как некий наркотик, для того чтобы снять то напряжение, в котором они находятся. Социум предлагает расслабление в виде алкоголя, вейпа или других. Но также есть расслабление в виде спорта, общения с друзьями, прогулок и чтения книг, но это сейчас не модно. Популярный способ расслабления у молодежи – это использовать легкодоступные средства. Вейп – как источник радости и удовольствия. Для маленького ребенка источник радости – это сладкая конфета или пирожок, но по мере взросления удовольствия по масштабности, по способу влияния на организм меняются. В некоторых кругах подростков вейп или электронные сигареты являются неким бонусом и приятным способом выключиться из этой реальности. Раньше дети не всегда имели доступ к подобным продуктам, это было порицаемо.

По мнению психолога, на сегодняшний день курение и алкоголь для детей находятся в зоне доступа. Не исключено, что некоторые родители не так явно запрещают своим чадам курить или пить, используя мантру «если я не вижу, то не знаю», закрывая глаза на происходящее событие, аргументируя это занятостью, усталостью или другими факторами, уточнила специалист.

Эксперт назвала несколько действенных способов, как уберечь своих детей от пагубного влияния и спасти от вредных привычек.

– Мы берем модель поведения из той среды, где воспитываемся либо находимся (обучаемся). Всё, что тебя окружает, эти факторы оказывают на тебя наиболее сильное влияние. Родителям стоит в первую очередь обратить внимание на свою жизнь: злоупотребляете ли вы чем-то, используете ли нецензурную брань или курите. Ребенок думает: «Если тебе, мама/папа, можно, значит, и мне позволено». В пубертатный период дети чувствуют себя самостоятельными. В семье, где за ребенком смотрят и заботятся о нем, нет потребностей проявления псевдовзрослости. В подростковом возрасте у ребенка есть потребность в идентификации: «на что я способен, что могу». Часто проявление этих качеств происходит через агрессию или вредные привычки. В этом случае родители должны проявить заботу о ребенке, подойти и сказать: «Да, у тебя есть потребность в проявлении себя, но ты должен понимать, к чему может привести такое поведение, какие последствия несет в себе алкоголь, курение, наркотики и другие вредные привычки». Например, проблемы со здоровьем или проблемы с самореализацией и саморазвитием в будущем. Ребенок – это не просто накормить и дать угол. Нужно прикладывать силы к его воспитанию, передавать тот жизненный опыт, который есть у нас. Дети, который растут «как трава в поле», берут необходимое из социума, но общественность не всегда транслирует полезные привычки или качества, – уточнила специалист в области психологии Ольга Соколова в беседе с «КП»-Тюмень».

Напомним, в пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту сообщили, что ситуация в школе № 30 находится на контроле в полиции. С детьми проведена воспитательная беседа.