В Тюменской области за 4 месяца более 10 тысяч человек обратились в больницу с уличными травмами

К разряду уличных относятся все травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности на улицах. Фото: Татьяна Коркина

Зимний период в Тюмени, кажется, подошел к концу. Однако перепады температуры и снег принесли горожанам не только приятные воспоминания, но и множество неприятностей. Были периоды, когда город вставал в пробках из-за метелей, гололеда и снегопадов. Кроме того, непогода в марте принесла тюменцам резонансные ДТП и смертельные аварии.

Не меньший ажиотаж был и в травмпунктах, куда привозили упавших или пострадавших на улицах горожан.

– В ОКБ № 2 обращаемость по поводу уличных травм в период с декабря 2022 года по март текущего не превысила средних значений. Всего во взрослом и детском приемных отделениях клиники за этот период было 10 859 обращений (среднее значение – 1809 случаев в месяц), – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области по запросу «Комсомольской правды» – Тюмень».

В департаменте корреспонденту сообщили, что в официальной статистике нет «травмы в результате падения на льду», если уличные травмы, это абсолютно все, которые были получены на улице. Примечательно, что увеличения количества данных травм медиками не фиксируется.

– К разряду уличных относятся все травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу и и так далее, независимо от вызвавших их причин (кроме транспортных средств). Далеко не всегда они связаны с падением с высоты собственного роста и отморожением, – заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что синоптики предупредили тюменцев о грядущем потеплении. В понедельник, 27 марта, в регионе столбики термометров поднимутся до +16 градусов Цельсия. Также ночью температура воздуха в Тюменской области стала плюсовой. Однако к четвергу в городе снова похолодает.