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12 декабря 2022 12:31

Россиянка после развода с мужем стала выпускать авторские открытки в стиле примитивизма и абстракции

За два года художница нарисовала более 500 произведений
Евгения Суворова
Рыба в стиле примитивизма

Рыба в стиле примитивизма

Фото: Евгения Суворова

Целительная сила искусства. Кто из нас не слышал этого выражения? А тюменка Елена Берлина убедилась в правдивости афоризма на собственном опыте. Живопись не только помогла ей с достоинством, не озлобившись, пережить развод с мужем, но и дала новое направление в жизни – сделать этот мир чуточку добрее и душевнее при помощи авторских открыток.

Работы художницы

Работы художницы

Фото: Евгения Суворова

Память с детства

– В эпоху цифры, когда общение между людьми происходит преимущественно посредством сообщений в мессенджерах и социальных сетях, так приятно, как в детстве, открыть почтовый ящик и вместо платежек за коммунальные услуги найти открытку с пожеланиями здоровья, радости и благополучия. Не только в праздник или день рождения, а просто так, даже посередине недели, – считает художница.

Берлина много рисовала в детстве. В семье такой способностью обладали отец девочки и дядя. И хотя все они не имели специального художественного образования, смогли привить Елене первые навыки и заинтересовать живописью.

Сначала Елена рисовала для себя, а потом стала опытным художником

Сначала Елена рисовала для себя, а потом стала опытным художником

Фото: Евгения Суворова

Вновь взяла в руки кисточку тюменка после долгого перерыва в 2018 году, когда устроилась вахтером: времени свободного для творчества было в достаточном количестве.

– Сначала рисовала для себя, разные картинки, иллюстрации к книгам. Смотрю, получается с каждым разом всё лучше и лучше. Захотелось создать собственные открытки. Помните, как в советское время каждая уважающая себя девочка собирала их? С того времени и осталась у меня любовь к открыткам, – вспоминает женщина. – За два года я их выпустила более 500 штук. Большинство раздарила родственникам, друзьям, знакомым – на счастье. Рисовала на стандартной бумаге акварелью. Потом подруга установила мне на компьютер специальную программу для обработки моих рисунков. Прошла онлайн-курс по владению фотошопом, изучила, как создавать паттерн (ритмично повторяющийся узор) для ткани, – рассказывает мастерица. – Я фотографировала рисунки, переносила их на компьютер и дальше колдовала над ними уже в фоторедакторах. Благо вся информация сейчас есть на просторах интернета. Конечно, первые открытки получались страшненькие, но не зря говорится: всё приходит с опытом. Теперь уже неплохо владею цветокоррекцией, правильно подбираю размеры.

Эти открытки напечатаны по рисункам нашей героини

Эти открытки напечатаны по рисункам нашей героини

Фото: Евгения Суворова

Гран-при за дерево

Готовые открытки художница отдает в печать и затем реализует под заказ. Рекламирует авторские произведения на личных страницах в социальных сетях, сотрудничает с магазинами, специализирующимися на подарках, причем не только с тюменскими. Так, большим спросом, как оказалось, открытки Берлиной пользуются в Сочи, поэтому сейчас готовит дополнительную партию туда.

Рисует тюменка и на холсте

Рисует тюменка и на холсте

Фото: Евгения Суворова

Что касается жанров и стилей авторской живописи, то это и примитивизм со стилизацией, и пейзаж, и натюрморт, и абстракция.

– Увидела мягкую игрушку – милого плюшевого зайца с длинными висящими ушами. Захотелось перенести его на бумагу. Вот он стоит со звездой в лапках и на коньках. Как нельзя лучше подходит к такой открытке девиз «Смотри на мир счастливыми глазами!». Изобразила зайку в трех вариантах – так получилась серия открыток.

Умку Елена нарисовала для календаря на 2023 год

Умку Елена нарисовала для календаря на 2023 год

Фото: Евгения Суворова

– Морскую серию рисовала: ракушки, море, девушка в купальнике. А этот гранат заметила в декоре одного из тюменских ресторанчиков. Такой он сочный, вкусный получился на открытке, так и хочется съесть! – говорит художница.

Авторская открытка Елены

Авторская открытка Елены

Фото: Евгения Суворова

Очень любит Берлина рисовать деревья. Одна из таких картин выиграла Гран-при конкурса, который проводила тюменская художественная студия. Со временем Елена стала создавать магниты и перекидные календари, где каждый месяц ассоциируется у мастерицы с чем-то своим, особенным. Так, июль иллюстрирован рулем от велосипеда, в котором растут цветы, август – это удушающая жара в виде ярко-алых геометрических фигур, октябрь – рыжая лиса и крупинки снега.

Помимо акварели, тюменка пытается работать акрилом и недавно стала создавать интерьерные картины на холстах.

– Приятельница попросила: нечем было украсить стены в новой квартире. Я рискнула, попробовала: получился красивый букет, – говорит женщина. – Теперь рисую всё, кроме портретов и архитектуры. Не мое это.

Смотри на мир счастливыми глазами!

Смотри на мир счастливыми глазами!

Фото: Евгения Суворова

Броши из резины

Одно время были очень модными салфетки из джута. Елена решила не отставать от нового веяния. Плотный шнур обвязывается джутом при помощи крючка – так появляются немаркие, но прочные и симпатичные салфетки. Дальше – больше. Из джута сделала и корзинки, в которых удобно хранить косметику и другие предметы, необходимые в быту.

Какая женщина не любит украшения? Берлина делает броши для себя и заколки для любимых внучек при помощи вспененной резины. Каждый листочек-лепесточек вырезается, затем ему придается определенная форма при помощи горячего утюга. При необходимости цветкам добавляется яркость специальными красками.

Помимо картин, художница создает цветы из подручных материалов

Помимо картин, художница создает цветы из подручных материалов

Фото: Евгения Суворова

А недавно художницу попросили оформить книгу по психологии одной из тюменских писательниц. Елена нарисовала обложку книги на тему одиночества в большом городе, где мужчина и женщина смотрят, но не видят друг друга в окнах напротив.

В следующем году Елена Берлина планирует освоить работу масляными красками и, конечно же, создать еще много уникальных авторских открыток.

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