Россиянка после развода с мужем стала выпускать авторские открытки в стиле примитивизма и абстракции

Рыба в стиле примитивизма Фото: Евгения Суворова

Целительная сила искусства. Кто из нас не слышал этого выражения? А тюменка Елена Берлина убедилась в правдивости афоризма на собственном опыте. Живопись не только помогла ей с достоинством, не озлобившись, пережить развод с мужем, но и дала новое направление в жизни – сделать этот мир чуточку добрее и душевнее при помощи авторских открыток.

Работы художницы Фото: Евгения Суворова

Память с детства

– В эпоху цифры, когда общение между людьми происходит преимущественно посредством сообщений в мессенджерах и социальных сетях, так приятно, как в детстве, открыть почтовый ящик и вместо платежек за коммунальные услуги найти открытку с пожеланиями здоровья, радости и благополучия. Не только в праздник или день рождения, а просто так, даже посередине недели, – считает художница.

Берлина много рисовала в детстве. В семье такой способностью обладали отец девочки и дядя. И хотя все они не имели специального художественного образования, смогли привить Елене первые навыки и заинтересовать живописью.

Сначала Елена рисовала для себя, а потом стала опытным художником Фото: Евгения Суворова

Вновь взяла в руки кисточку тюменка после долгого перерыва в 2018 году, когда устроилась вахтером: времени свободного для творчества было в достаточном количестве.

– Сначала рисовала для себя, разные картинки, иллюстрации к книгам. Смотрю, получается с каждым разом всё лучше и лучше. Захотелось создать собственные открытки. Помните, как в советское время каждая уважающая себя девочка собирала их? С того времени и осталась у меня любовь к открыткам, – вспоминает женщина. – За два года я их выпустила более 500 штук. Большинство раздарила родственникам, друзьям, знакомым – на счастье. Рисовала на стандартной бумаге акварелью. Потом подруга установила мне на компьютер специальную программу для обработки моих рисунков. Прошла онлайн-курс по владению фотошопом, изучила, как создавать паттерн (ритмично повторяющийся узор) для ткани, – рассказывает мастерица. – Я фотографировала рисунки, переносила их на компьютер и дальше колдовала над ними уже в фоторедакторах. Благо вся информация сейчас есть на просторах интернета. Конечно, первые открытки получались страшненькие, но не зря говорится: всё приходит с опытом. Теперь уже неплохо владею цветокоррекцией, правильно подбираю размеры.

Эти открытки напечатаны по рисункам нашей героини Фото: Евгения Суворова

Гран-при за дерево

Готовые открытки художница отдает в печать и затем реализует под заказ. Рекламирует авторские произведения на личных страницах в социальных сетях, сотрудничает с магазинами, специализирующимися на подарках, причем не только с тюменскими. Так, большим спросом, как оказалось, открытки Берлиной пользуются в Сочи, поэтому сейчас готовит дополнительную партию туда.

Рисует тюменка и на холсте Фото: Евгения Суворова

Что касается жанров и стилей авторской живописи, то это и примитивизм со стилизацией, и пейзаж, и натюрморт, и абстракция.

– Увидела мягкую игрушку – милого плюшевого зайца с длинными висящими ушами. Захотелось перенести его на бумагу. Вот он стоит со звездой в лапках и на коньках. Как нельзя лучше подходит к такой открытке девиз «Смотри на мир счастливыми глазами!». Изобразила зайку в трех вариантах – так получилась серия открыток.

Умку Елена нарисовала для календаря на 2023 год Фото: Евгения Суворова

– Морскую серию рисовала: ракушки, море, девушка в купальнике. А этот гранат заметила в декоре одного из тюменских ресторанчиков. Такой он сочный, вкусный получился на открытке, так и хочется съесть! – говорит художница.

Авторская открытка Елены Фото: Евгения Суворова

Очень любит Берлина рисовать деревья. Одна из таких картин выиграла Гран-при конкурса, который проводила тюменская художественная студия. Со временем Елена стала создавать магниты и перекидные календари, где каждый месяц ассоциируется у мастерицы с чем-то своим, особенным. Так, июль иллюстрирован рулем от велосипеда, в котором растут цветы, август – это удушающая жара в виде ярко-алых геометрических фигур, октябрь – рыжая лиса и крупинки снега.

Помимо акварели, тюменка пытается работать акрилом и недавно стала создавать интерьерные картины на холстах.

– Приятельница попросила: нечем было украсить стены в новой квартире. Я рискнула, попробовала: получился красивый букет, – говорит женщина. – Теперь рисую всё, кроме портретов и архитектуры. Не мое это.

Смотри на мир счастливыми глазами! Фото: Евгения Суворова

Броши из резины

Одно время были очень модными салфетки из джута. Елена решила не отставать от нового веяния. Плотный шнур обвязывается джутом при помощи крючка – так появляются немаркие, но прочные и симпатичные салфетки. Дальше – больше. Из джута сделала и корзинки, в которых удобно хранить косметику и другие предметы, необходимые в быту.

Какая женщина не любит украшения? Берлина делает броши для себя и заколки для любимых внучек при помощи вспененной резины. Каждый листочек-лепесточек вырезается, затем ему придается определенная форма при помощи горячего утюга. При необходимости цветкам добавляется яркость специальными красками.

Помимо картин, художница создает цветы из подручных материалов Фото: Евгения Суворова

А недавно художницу попросили оформить книгу по психологии одной из тюменских писательниц. Елена нарисовала обложку книги на тему одиночества в большом городе, где мужчина и женщина смотрят, но не видят друг друга в окнах напротив.

В следующем году Елена Берлина планирует освоить работу масляными красками и, конечно же, создать еще много уникальных авторских открыток.

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