В Тюмени готовятся запустить и отремонтировать 18 фонтанов к 1 мая 2023 года

Пуско-наладочные работы стартуют в городе с 15 по 30 апреля 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

18 фонтанов запустят в Тюмени с мая 2023 года. На весенне-летний период текущего года на территории Восточного округа планируется подключить сразу шесть водных объектов: на улице Энергостроителей (бульвар имени Анатолия Косухина), на Олимпийской (сквер Тружеников Тыла), а также фонтан «Крестики-нолики» на бульваре имени Николая Чукмалдина и в сквере Молодежный. Водные объекты подключат в скверах Льва Ровнина и Никольском.

Пусконаладочные работы стартуют в городе с 15 по 30 апреля 2023 года. Специалистам предстоят следующие работы: очистка поверхности стен и дна фонтанов, сбор мусора с поверхности воды. Администрации предстоит вывезти мусор с территории парков и скверов.

– Перечень видов вышеуказанных работ утвержден распоряжением администрации города Тюмени от 03.02.2014 № 57-рк «О перечне работ по благоустройству территории города Тюмени, выполняемых администрацией города Тюмени за счет средств бюджета города Тюмени, и периодичности их выполнения», – рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе городской мэрии.

Фонтаны подключат в Калининском округе. Здесь в скверах и парках заработают три водных оъекта. Отдохнуть летом местные жители смогут в Комсомольском сквере и на аллее Молодоженов. Кроме того, фонтан подключат на Червишевском тракте, 15.

Традиционно в Ленинском округе города Тюмени запланированы пусконаладочные работы в скверах Ветеранов Энергетики и на бульвара Гостеприимства. Сквер Корабельный станет местом притяжения горожан. В центре города находятся шесть фонтанов, которые обслуживает администрация. Водные объекты заработают в следующих парках и бульварах:

Отметим, что специалисты проверят работу фонтанов, водных композиций и подводной подсветки. Практически все фонтаны подключат в стандартном режиме. Только водный объект на бульваре Николая Чукмалдина планируют отремонтировать. Власти заключили контракт с подрядчиком на ремонтные работы.

Напомним, предыдущей осенью консервация фонтанов на зиму проводилась в октябре. Водные объекты были очищены, смазаны, а оборудование демонтировано. Сейчас пройдет обратная работа, позже фонтаны снова украсят, и они принесут лето в Тюмень.