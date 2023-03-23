«Тюмень кабацкая» и «Тюменские страшилки»: гид проводит необычные экскурсии

Фото: из архива Марины Сафиной

Имя гида Марины Сафиной известно далеко за пределами Тюмени. В «меню» яркой и колоритной тюменской купчихи (базарной бабки, цыганки, советского экскурсовода Ландышевой, дамы в вуали) более десяти театрализованных экскурсий с разнообразной тематикой: «Рождественские истории города Т», «В городе на Туре», «Тюмень кабацкая», «Тюменские страшилки» и другие.

Фото: из архива Марины Сафиной

О намеках на будущую профессию

– От мамы мне достались любовь к путешествиям, нежелание сидеть на месте и стремление всё время куда-то нестись, бежать. Я в шутку называю ее Синдбадом-мореходом. Когда я была маленькой, мама работала в магазине и спокойно могла слетать в Москву за товаром, оставив нас с сестрой на папу или бабушку. Возвращаясь, она тут же всё распродавала. Мама хваткая, мне порой не хватает ее основательности. Точно так же она могла сорваться в Польшу, помню, что тогда она попала в переделку: ее обворовали под мостом. Мама настоящая авантюристка и не откажется даже сыграть в рулетку, чтобы подзаработать, – вспоминает Марина Сафина. – Папа в этом плане более спокойный. Его вполне устраивает Тюмень. За всю жизнь он лишь пару раз съездил на море, и то только потому, что мама чуть ли не силком заставила его ехать. У него простая логика: зачем ездить, когда всё и так можно увидеть по телевизору.

Фото: из архива Марины Сафиной

Папа всю жизнь работал водителем, в том числе в автобазе «Турист». Он водил большие туристские автобусы в Тобольск, Свердловск и Курган. Иногда и мы с мамой попадали на эти экскурсии. Помню, как гордилась тем, что за рулем был именно мой папа.

Когда папа заезжал на обед, мы с сестрой любили включить в салоне автобуса микрофон и немного попеть, побаловаться. Тогда никто даже и предположить не мог, что я свяжу свою жизнь с экскурсионной деятельностью. Хотя, казалось бы, предпосылки были, я могла часами рассказывать семье о прошедшем дне, рассуждать о прочитанном произведении. Для моих родителей профессия экскурсовода была такой недосягаемой.

Вплоть до окончания школы я не знала, куда буду поступать, и мне некому было подсказать. Зато, когда я стала вести экскурсии, все воскликнули: «Точно, это именно то, чем тебе стоило заниматься!».

Фото: из архива Марины Сафиной

Марина находит свое дело

Должность «начальник отдела кадров», которую Марина получила во время работы на одном из предприятий, звучала солидно, и, возможно, благодаря этому ее взяли в краеведческий музей (сейчас он входит в состав Музейного комплекса имени Словцова). Там она проработала почти три года.

В тот период Марина Сафина тесно сотрудничала с экскурсионным отделом: готовила рекламу, писала пресс-релизы и общалась со СМИ. Начальник этого отдела предложила подработку – вести автобусные экскурсии. Для этого нужно было «сдать» материал, то есть выучить его и провести экскурсию для научного совета, многие из членов которого проработали в музее 30 – 40 лет.

– Я очень волновалась, в день сдачи меня просто трясло. До начала экскурсии оставалось 15 минут, когда водителю автобуса вдруг стало плохо, и ему пришлось вызвать скорую. Так что первая сдача так и не состоялась. В тот момент я поверила в силу своей мысли: я так сильно боялась, что думала, и слова не смогу сказать, возможно, мое состояние передалось водителю… Во второй раз сдача всё же состоялась. Члены совета фиксировали каждую мою ошибку и в итоге сказали, что мне нужно дополнять знания. Одна из сотрудниц заметила: «Марина выедет на своем умении держать публику, дарить эмоции. А со временем накопятся и знания». Я запомнила ее слова, мне нравится конструктивная критика. Но такая критика бывает далеко не всегда.

Фото: из архива Марины Сафиной

Тамада на колесах

Марина поняла, что надо рассказывать то, что тебе действительно интересно. Тогда это будет легко восприниматься. Можно, конечно, выучить и вызубрить весь материал, но это будет лишь сухая речь, надо рассказ «прожить».

– Большой школой в моей жизни стали туристы из Перми, которые приезжали в Тюмень отдохнуть на источниках. Именно в таких экскурсиях я научилась и создавать настроение, и одновременно давать определенные знания. Это не тот случай, когда туристы со скучающим выражением лица ходят за экскурсоводом. Лучше всего история запоминается через какие-то театрализованные моменты, юмор, анекдоты. Я своего рода тамада на колёсах, – смеется Марина Сафина.

Фото: из архива Марины Сафиной

«Классику» она тоже любит, но она больше подходит другой публике – тем, кто приезжает на научные конференции и тому подобное. Вот там нужно держаться серьезно. Тем не менее и с такими экскурсиями случается всякое. Например, как-то в Тюмень приезжала делегация из Кореи. Их переводчик отстал, и Марине пришлось показывать всё буквально на пальцах. А в конце экскурсии корейцы стали ее обнимать. «В этот момент я поняла, что выполнила свою задачу», – вспоминает Марина.

– Для меня самой очень важны эмоции. Если экскурсовод рассказывает сухие факты, я могу заскучать. Через 15 минут такого рассказа теряется внимание. Высококлассный экскурсовод работает как артист и устанавливает контакт глаза в глаза. Экскурсия – словно театр одного актера, а декорациями является город! – говорит Марина.

При этом, если бы Марина работала году этак в 1975-м, наверняка ей не понравилось бы водить экскурсии, потому что в то время о купеческом прошлом Тюмени с восторгом не расскажешь, наряд не примеришь. Эти темы были закрытыми, тогда образ экскурсовода-купчихи точно был бы не принят обществом, партией.

– С наступлением «лихих 90-х» столько тем стало открытых, экскурсионная деятельность тоже находилась в процессе перехода на новый уровень. А в начале 2000-х сколько метаморфоз произошло в Тюмени! Спасибо Сергею Собянину, в ту пору губернатору Тюменской области, работать стало одно удовольствие. Приятно показывать чистый, красивый, опрятный город и его отреставрированные достопримечательности. Хотя, конечно, многие памятники еще нуждаются в этом процессе. Я вижу реакцию туристов из других регионов, того же Пермского края, например. Им кажется, будто они побывали в европейском городке. Этот восторг передается и мне, и с каждой экскурсией я всё больше влюбляюсь в свой город, свой регион, – говорит Марина.

Фото: из архива Марины Сафиной

Анимационный туризм

Сама идея проводить театрализованные экскурсии в Тюмени родилась в 2008 году у коллеги Марины Елены Макаровой. Она сшила себе наряд и предстала для одной из туристических групп в образе Екатерины Машаровой. Это настолько понравилось гостям, что когда в следующий раз в город прибыло два автобуса с туристами, то понадобилось уже два экскурсовода в образе. И понеслось!

– Это было несколько спонтанно, но анимационный туризм меня полностью захлестнул! С тех пор разрабатываю и провожу театрализованные экскурсии в разных образах, особо любим образ тюменской купчихи Аполлинарии Шешуковой. В свое время у нее был известный торговый дом «Венский шик». Информации об Аполлинарии Ивановне мало, поэтому в экскурсии я использую вымышленный образ, в который вложена частица моей внутренней сути. Через свою роль и костюм помогаю представить уклад жизни старинного купеческого города, – рассказывает Марина Сафина. – Экскурсантам я показываю старую купеческую Тюмень, им очень нравится Ильинский женский монастырь на закате. После экскурсии туристы говорят мне, что представляли раньше Тюмень как город нефтяников или как «столицу деревень»: мол, ничего интересного. И никак не ожидали, что у нас такая богатая история и столько сохранившихся в прекрасном состоянии памятников архитектуры.

Фото: из архива Марины Сафиной

Между ЗАГСом и рестораном

Марина разработала более десяти театрализованных экскурсий с разнообразной тематикой, это «Рождественские истории города Т», «В городе на Туре», «Тюмень кабацкая», «Тюменские страшилки» и другие.

Радует, что модной тенденцией становятся свадебные экскурсии, кстати, первую она апробировала на себе и супруге, гости остались в полном восторге от нестандартного подхода и ярких эмоций. Теперь в Тюмени молодожены и их родители не ломают голову над вопросом, чем развлечь гостей между ЗАГСом и рестораном. Во время театрализованной экскурсии гости погружаются в чарующую атмосферу купеческой свадьбы. Сопровождает экскурсантов именитая тюменская купчиха Мария Колокольникова (еще один образ гида Марины Сафиной). Она рассказывает, как подготовиться к смотринам и удачно выйти замуж, открывает секреты накопления семейного капитала. И это еще не всё. На маршруте встречаются персонажи из истории города, например сын кожевенного короля Федор Колмогоров, а также Анна Бровцына, которая представляет свой дом с лилиями и трогательной историей любви, доводит публику до слез.

О ненормированном графике и спонтанности

– Если ты хочешь работать в экскурсионном туризме, нужно быть готовым к ненормированному графику. Например, с понедельника по пятницу работа в офисе по 8 часов, а в выходные выходишь на маршрут. Пока молодой, трудностей и физической усталости не замечаешь, а потом наступает точка кипения и можно перегореть. Это сложно. Хотелось отдохнуть, иногда просто полежать и ничего не делать. Помолчать, в конце концов. Разговаривая, ты очень сильно тратишь свой ресурс. Полезно хотя бы раз в неделю устраивать себе «день молчания», – заметила Марина.

Фото: из архива Марины Сафиной

Тюменка работает на себя уже 7 лет, и за это время поняла, что без масштабирования ей не выйти на новый уровень. Сейчас растет команда, появились помощники, стажеры и партнеры, на улицы города вышли новые купчихи: владелица Аптекарского сада мадам Александра Ивановна Даудель, супруга известного в городе провизора Мальвина Ивановна Зеневич, дочь мехового короля Ханна Шайчик, владелица пароходов Агнесса Вардроппер.

Фото: из архива Марины Сафиной

– Конечно, в бизнесе нужно уметь планировать всё заранее. Я же человек спонтанный, и мне сложно это делать. С другой стороны, у меня предпринимательство в творческой сфере и та же самая спонтанность порой помогает придумать что-то новое, – говорит экскурсовод. – Например, сейчас у меня появилась новая идея для очередной экскурсии. Надо успеть записать свои мысли в блокнот!

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