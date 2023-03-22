В Тюмени лыжников-школьников отказались кормить на соревнованиях в целях экономии

Фото: Александр Моор / страница в социальной сети "ВКонтакте"

Юных школьников-спортсменов из поселка Винзили оставили без еды на соревнованиях по лыжам. Мероприятие длилось несколько дней. Ребятам не хватило мест в специальном общежитии в Заводоуковске. Родители на собственные средства поселили школьников в гостиницу. Спортсменов должны были кормить горячим питанием, но организаторы мероприятия заявили, что оплачивать еду детям не станут, потому что они не живут в общежитии.

В адрес департамента спорта Тюменской области родители оставили длинную жалобу в социальных сетях. По словам тюменцев, командирующая сторона даже сохранила скриншоты переписки с родителями, где те заявляли, что не станут селить школьников в общежитие.

– Оказалось, теперь мы еще и бюджетные деньги своим решением сэкономили, освободив командирующую организацию от обеспечения питанием делегацию винзилинских спортсменов. Ведь по условиям проживания в гостинице, в стоимость входило питание, – отметила автор жалобы Ирина Титова.

Другая родительница, Галина Наливайко, в беседе с журналистом «КП»–Тюмень» отметила, что правительство еще с осени обещает народу поселка Винзили помощь и поддержку, но все обещания остаются только на словах. Инцидент произошел в лыжном клубе «Жемчужина Сибири».

– К нам в поселок много журналистов и чиновников приезжает, можно много проблем только по линии спорта поднять, не говоря уже о трассе, воде, уличных собаках и прочем, у народа терпения все меньше и меньше. На этот раз решили попробовать обратиться в федеральные СМИ, – уточнила жительница тюменского поселка в беседе с журналистом.

Женщина объяснила, что родители не смогли вычислить организаторов мероприятия и выяснить, кто все-таки отвечает за питание детей. На жалобу откликнулись в департаменте спорта Тюменской области. Власти уточнили, что родители сами решили организовывать досуг ребятам, включая питание и проживание.

– Командирующей стороной для участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам выступила Винзилинская СОШ имени Ковальчука. При этом оплату питания и проживания участников родители взяли на себя, – подчеркнули в пресс-службе депспорта.

В ближайшее время парламентарии организуют встречу с несогласными родителями и директором Винзилинской школы, где ответят на все вопросы. В разговоре с корреспондентом одна из родительниц сообщила, что кроме «отписки» от властей пока не поступало даже звонка.

Напомним, в тюменской школе № 94 жителей возмутил бардак и нехватка преподавателей.