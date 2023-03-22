В Тюмени на Велижанском тракте талый снег затопил дорогу до завода

Фото: группа "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"

В Тюмени затопило дорогу на 6-м километре Велижанского тракта, ведущую к заводу «Эсаб». Жалобы заполонили группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах можно заметить, что колеса грузового автомобиля наполовину скрыло в воде. Сугробы из снега, которые копились на магистрали, растаяли и затопили дорогу.

– Велижанский тракт, 6-й км, дорога на Эсаб. Проехать на легковой невозможно, мало того, что дорога разбита, ее еще и затопило. Где наши знаменитые хорошие дороги, люди не могут добраться до работы, – пишут недовольные сотрудники местного предприятия.

За комментарием корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу администрации Тюмени. Власти заявили, что работы по откачке воды ведутся, на ближайшее время запланировано грейдирование ПЧ.

– В связи с подтоплением проезжей части подрядчиком ЛАО выполняются работы по откачке (2 ед. техники), сегодня запланирована расчистка водоотводной канавы и уборка наледи с обочины экскаватором для обеспечения водоотвода, также запланировано грейдирование ПЧ, – прокомментировали ситуацию в мэрии по запросу «КП»–Тюмень».

С приходом тепла до +9 градусов Цельсия дороги и магистрали в Тюмени затопили реки, которые скрывались за огромными сугробами из снега. Автомобили превратились в подводные лодки, к которым нужно приделать весла, заявляют тюменцы в социальных сетях.